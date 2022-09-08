Haberler Galatasaray Traore ve Rodriguez de gündemde

Traore ve Rodriguez de gündemde

Bir günde 4 transfer bitiren Galatasaray için bugün de hareketli geçecek. Transferin son gününe girilirken sarı-kırmızılı ekip, Wolverhampton'dan Adama Traore ve Al Rayyan'da forma giyen James Rodriguez için de şartları zorlayacak. Aslan iki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışacak, tabii ücretlerinde anlaşılırsa bonservis ödenmesi de gündemde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Traore ve Rodriguez de gündemde

Bir günde 4 transfer bitiren Galatasaray için bugün de hareketli geçecek. Transferin son gününe girilirken sarı-kırmızılı ekip, Wolverhampton'dan Adama Traore ve Al Rayyan'da forma giyen James Rodriguez için de şartları zorlayacak. Aslan iki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışacak, tabii ücretlerinde anlaşılırsa bonservis ödenmesi de gündemde...

Geçen sezonu Barcelona'da geçiren İspanyol sol kanat Traore, bu sezon 4 Premier Lig ve 1 Lig Kupası maçında oynadı ve 1 gol attı. Rodriguez ise Eylül 2021'de 8 milyon euro'ya Al Rayyan'a gitmişti.

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