SON DAKİKA | Galatasaray'dan 5 KAP açıklaması birden! İşte yeni yıldızların maliyetleri

Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Milot Rashica ve Mathias Ross Jensen'i kadrosuna kattığını ve maliyetlerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı.

MAURO ICARDI'NİN MALİYETİ



Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda Kulübü Sas Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise Şirketimiz tarafından ödenecektir.





YUSUF DEMİR'İN MALİYETİ

Profesyonel futbolcu Yusuf Demir ve kulübü SK Rapid GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış 5 taksitte, 6.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 650.000 EUR, 2023-2024 sezonu için net 750.000 EUR, 2024-2025 sezonu için net 850.000 EUR ve 2025-2026 sezonu için net 950.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

MATHIAS ROSS JENSEN'İN MALİYETİ



Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen ve Kulübü Aalborg BK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 eşit taksitte 2 sezona yayılmış şekilde, 1.750.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 400.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.





JUAN MATA'NIN MALİYETİ



Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1.900.000 EUR ücret ödenecektir.





MILOT RASHICA'NIN MALİYETİ



Profesyonel futbolcu Milot Rashica ve kulübü Norwich City FC ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre 2022-2023 sezonu için futbolcuya net 1.500.000 EUR ücret ödenecektir.

Yeni transferler, imzaların ardından açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü Mauro Icardi açıklamalarında, "Bu güzel karşılama için herkese teşekkür ederim. Gelir gelmez böyle sevgi göstermeleri çok hoşuma gitti. ifadelerini kullandı.

İŞTE O SÖZLER

Mauro Icardi

"Bu güzel karşılamayı yaptıkları için taraftarımıza çok teşekkür ederim. Ailem ve ben çok etkilendik. İnanılmaz bir karşılamaydı. Gelir gelmez böyle bir sevgi göstermeleri beni çok etkiledi. Bu yaz birçok teklif aldım. Erden Bey ile uzun süren diyaloglarımız oldu. Onun sonucunda buraya geldim. Yapabileceği her şeyi yaptı. Sonunda burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

"PSG'de oynarken buraya gelmiştim ve bu statta bir gol atmıştım. Şu anda Galatasaray formasını savunacağım. Umarım burada gollerime devam ederim ve gol sevinçlerimi Galatasaray için paylaşırım."

"Umarım tekrar bu takımı tekrar en üst seviyeye getiririz. Galatasaray hep yukarıları hedefleyen bir takım. Bunun bir parçası olmak istiyoruz. Oyuncular, çalışan herkes, tüm taraftarı tekrar bir Şampiyonlar Ligi gecesiyle tanıştırarak bunu kutlamak istiyor."

Juan Mata

"Çok iyi hissediyorum. Heyecanlıyım ve oldukça motiveyim. Burada bulunduğum için minnettarım. Herkes çok cana yakın davranıyor. Galatasaray'la kazanmak için sabırsızlanıyorum."

"Herkes burasının ne kadar güzel bir atmosfere sahip olduğunu bana söyledi. Bunu yaşayacağım anı bekliyorum. Taraftarlarımız önünde mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Galatasaray Türkiye'deki en büyük başarılara sahip takım. Ayrıca futbol tarihinde de yeri olan bir kulüp. Sıcak karşılama için herkese teşekkür ederim."

Yusuf Demir

"Bu transferin olması için emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve umarım en tepede yer alacağız. Stadyumumuzu hep televizyondan izledim. Hiç gelme şansım olmamıştı. Stadımızı ilk defa görmek bana ayrı bir motivasyon veriyor."

"Türkiye'nin en büyük takımında oynuyorum. En büyük hedefimiz şampiyon olmak. Çok müthiş taraftarımız var. Onların önünde oynayacağım günü bekliyorum."

Mathias Ross Jensen

"Çok mutlu ve heyecanlıyım. Burada olmak benim için büyük bir fırsat. Şu an gurur duyuyorum. Galatasaray Avrupa'nın büyük kulüplerinden biri. Galatasaray'a dair birçok bilgiye sahibim."

"Nelsson'a karşı Danimarka'da birçok maça çıktım. Kişisel olarak onu tanımıyorum ama bir an önce tanışmak istiyorum. Taraftarımızla buluşacağım günü bekliyorum. Onların güçlü desteğiyle oynamak için sabırsızlanıyorum."