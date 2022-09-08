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Rashica’yı kiraladı

Kanatları güçlendirmek isteyen Galatasaray aradığı ismi İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılı ekip, Norwich forması giyen Milot Rashica'yı da transfer etti. Sarı-kırmızılılar 26 yaşındaki Kosovalı oyuncu için 3.5 milyon euro gözden çıkarmıştı. Ancak 2025 kadar sözleşmesi bulunan Rashica'nın kiralık gelmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Rashica’yı kiraladı

Kanatları güçlendirmek isteyen Galatasaray aradığı ismi İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılı ekip, Norwich forması giyen Milot Rashica'yı da transfer etti. Sarı-kırmızılılar 26 yaşındaki Kosovalı oyuncu için 3.5 milyon euro gözden çıkarmıştı. Ancak 2025 kadar sözleşmesi bulunan Rashica'nın kiralık gelmesi konusunda anlaşma sağlandı. Norwich City'nin 11 milyon euro'ya aldığı oyuncu bedelsiz transfer edildi.

2021 yazında Werder Bremen'den Norwich'e transfer olan Rashica, İngiliz temsilcisinde çıktığı 40 maçta 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

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