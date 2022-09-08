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Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'ye dair detaylar ortaya çıktı! Özel aşçı...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Paris Saint Saint Germain'de forma giyen dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi'yi İstanbul'a getirdi. Binlerce Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi'yi havaalanında karşıladı. Öte yandan Mauro Icardi'nin transferi sonrası, önemli detaylar ortaya çıkmaya başladı. Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin, özel isteklerinin olduğu aktarıldı. İşte İstanbul'da rüya gibi bir ortama gelen Icardi'nin talepleri ve transferin ayrıntıları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 09:27
Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'ye dair detaylar ortaya çıktı! Özel aşçı...

Galatasaray'da kurmaylar transfer döneminin kapanmasına saatler kala bombaları üst üste patlattı.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'ye dair detaylar ortaya çıktı! Özel aşçı...

Dries Mertens, Haris Seferovic ve Lucas Torreira gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Paris Saint Germain'den Mauro Icardi'yi de kiraladı. Icardi transferiyle ilgili detayları Arjantin basını duyurdu.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'ye dair detaylar ortaya çıktı! Özel aşçı...

G.SARAY KAP'A BİLDİRDİ
Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi'yi taşıyacak olan uçak ilk olarak Paris'e gitti.
Arjantinli oyuncu ile birlikte temsilcisi Paris'te kendilerini bekleyen uçağa binerken bir poz verdi. Bu poz sosyal medyada Galatasaray taraftarlarını hareketlendirdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'ye dair detaylar ortaya çıktı! Özel aşçı...

ROMA'DA AİLESİNİ ALDI
Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'yi taşıyan özel uçak, Paris'ten Roma'ya gitti. Mauro Icardi'nin ailesini Roma'dan almasının ardından burada hep birlikte bir poz verildi.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'ye dair detaylar ortaya çıktı! Özel aşçı...

Bu sırada Galatasaray beklenen açıklamayı yaptı. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin geçici transferi konusunda Paris Saint Germain'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'ye dair detaylar ortaya çıktı! Özel aşçı...

TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Mauro Icardi Çarşamba günü özel uçakla İstanbul'a geldi, kendisini karşılamaya gelen taraftarla birlikte üçlü çektirdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'ye dair detaylar ortaya çıktı! Özel aşçı...

Ailesiyle birlikte Atatürk Havalimanı Özel Havacılık Terminali'ne gelen Icardi, "Daha buraya gelmeden taraftarların ilgisi inanılmazdı.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'ye dair detaylar ortaya çıktı! Özel aşçı...

Dışarı çıkıp taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Uçakta üçlü çektirmeyi bana anlattılar. Çocuklar da öğrendi" diye konuştu.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'ye dair detaylar ortaya çıktı! Özel aşçı...

24 SAAT KORUMA, ÖZEL AŞÇI
Arjantinli yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız. İki aydır Erden Timur ile konuşuyoruz.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'ye dair detaylar ortaya çıktı! Özel aşçı...

Kulüp için sürecin zor olduğunu biliyorum. Sonunda buradayım. Bu arada Milliyet'in derlediği habere göre Arjantin basını, Icardi'nin transferiyle ilgili detaylara yer verdi, futbolcunun kendisi ve ailesi için 24 saat koruma istediğini yazdı. Oyuncunun talepleri arasında ayrıca özel aşçı bulunduğu da dile getirildi.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'ye dair detaylar ortaya çıktı! Özel aşçı...

İTALYA'DA GÜNDEM OLDU
Ole gazetesi ise, "Galatasaray, iki sene önce Inter'den PSG'ye 50 milyon euro bonservisle giden bir oyuncuyu kadrosuna katıyor" ifadesine yer verdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'ye dair detaylar ortaya çıktı! Özel aşçı...

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, uzun yıllar Inter'de forma giyen oyuncunun Cim Bom'a transferinin kesinleştiğini belirterek "PSG'deki inişli çıkışlı yıllarının ardından Icardi veda ediyor ve yolu İtalya'dan geçen futbolcuların koloni oluşturdukları Galatasaray'a katılıyor" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'ye dair detaylar ortaya çıktı! Özel aşçı...

INTER 13 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Barcelona alt yapısında Avrupa'da futbola başlayan Icardi Sampdoria'da oynadığı futbolla kendini gösterdi. Arjantinli golcü 2013 yılında Sampdoria'dan Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'ye dair detaylar ortaya çıktı! Özel aşçı...

2 KEZ GOL KRALI OLDU
Icardi en verimli dönemini Inter yıllarında geçirdi. 2016-2017'de 24 gol, 2017-2018 sezonunda ise 29 golle İtalya Serie A'da 2 kez gol kralı oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'ye dair detaylar ortaya çıktı! Özel aşçı...

Icardi bu performansının ardından 50 milyon Euro bedelle PSG'ye transfer oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'ye dair detaylar ortaya çıktı! Özel aşçı...

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO
2019 yılından beri PSG forması giyen Mauro Icardi, Fransız ekibiyle çıktığı 92 resmi karşılaşmada 38 gol atarken 6 asist yaptı.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'ye dair detaylar ortaya çıktı! Özel aşçı...

Transfermarkt verilerine göre Mauro Icardi'nin piyasa değeri 22 milyon Euro...

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