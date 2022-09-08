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Galatasaray'da Emre Akbaba gidiyor! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'da ayrılık operasyonu için düğmeye basıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlere veda eden sarı-kırmızılılarda topun ağzına gelen son isim Emre Akbaba oldu. Konyaspor ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan 29 yaşındaki futbolcuya 2 talip daha çıktı. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 16:48 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 16:57
Galatasaray'da Emre Akbaba gidiyor! Yeni adresi...

Galatasaray'da transferin son gününde de büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Galatasaray'da Emre Akbaba gidiyor! Yeni adresi...

Transferde bombaları üst üste patlatan sarı-kırmızılılar adeta şov yaptı.

Galatasaray'da Emre Akbaba gidiyor! Yeni adresi...

Icardi, Ross, Rachica, Juan Mata ve Yusuf Demir hamleleriyle gövde gösterisi yapıldı.

Galatasaray'da Emre Akbaba gidiyor! Yeni adresi...

Birçok yıldıza imza attırarak kadrosunu güçlendiren Cimbom'da gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrildi.

Galatasaray'da Emre Akbaba gidiyor! Yeni adresi...

Teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon planlamasında yer almayan futbolculara veda edilmeye başlandı.

Galatasaray'da Emre Akbaba gidiyor! Yeni adresi...

Ömer Bayram'ın sözleşmesini fesheden yönetim, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı Ankaragücü'ne kiraladı.

Galatasaray'da Emre Akbaba gidiyor! Yeni adresi...

Öte yandan Christian Luyindama da Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da Emre Akbaba gidiyor! Yeni adresi...

Harekata devam eden Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanması bekleniyor.

Galatasaray'da Emre Akbaba gidiyor! Yeni adresi...

EMRE AKBABA GİDİYOR!
Emre Akbaba transferin son gününde sarı kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da Emre Akbaba gidiyor! Yeni adresi...

Galatasaray, Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Konyaspor'a ilk 11'inde forma bulmakta zorlanan Emre Akbaba'yı önermişti ancak İlhan Palut'un çalıştırdığı Konya ekibi bu transfere sıcak bakmadı.

Galatasaray'da Emre Akbaba gidiyor! Yeni adresi...

ALANYASPOR GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Öte yandan Alanyaspor'un Galatasaray'la temasa geçerek Emre Akbaba'yı resmen istediği ve transfer için pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

Galatasaray'da Emre Akbaba gidiyor! Yeni adresi...

Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl da Aytemiz Alanyaspor'a kiralık gönderilmişti.

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