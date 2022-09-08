Galatasaray'da Emre Akbaba gidiyor! Yeni adresi...

Galatasaray'da transferin son gününde de büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
Galatasaray'da transferin son gününde de büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
Transferde bombaları üst üste patlatan sarı-kırmızılılar adeta şov yaptı.
Icardi, Ross, Rachica, Juan Mata ve Yusuf Demir hamleleriyle gövde gösterisi yapıldı.
Birçok yıldıza imza attırarak kadrosunu güçlendiren Cimbom'da gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon planlamasında yer almayan futbolculara veda edilmeye başlandı.
Ömer Bayram'ın sözleşmesini fesheden yönetim, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı Ankaragücü'ne kiraladı.
Öte yandan Christian Luyindama da Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.
Harekata devam eden Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanması bekleniyor.
EMRE AKBABA GİDİYOR!
Emre Akbaba transferin son gününde sarı kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.
Galatasaray, Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Konyaspor'a ilk 11'inde forma bulmakta zorlanan Emre Akbaba'yı önermişti ancak İlhan Palut'un çalıştırdığı Konya ekibi bu transfere sıcak bakmadı.
ALANYASPOR GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Öte yandan Alanyaspor'un Galatasaray'la temasa geçerek Emre Akbaba'yı resmen istediği ve transfer için pazarlıkların devam ettiği belirtildi.
Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl da Aytemiz Alanyaspor'a kiralık gönderilmişti.
ADANA DEMİRSPOR DA DEVREDE!
Öte yandan Milliyet'in haberine göre; Emre Akbaba ile Adana Demirspor da yakından ilgileniyor.
Deneyimli oyuncunun kararını verip yeni takımına imza atacağı kaydediliyor.
Emre Akbaba'nın güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.