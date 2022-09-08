GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yeni transferi Milot Rashica İstanbul'a geldi

Transferin son gününe girilirken Galatasaray bombaları art arda patlattı. Önemli isimleri renklerine bağlayan sarı-kırmızılı takım, İngiltere Championship ekibi Norwich'ten kiraladığı Milot Rashica'yı da sabah saatlerinde İstanbul'a getirdi. Genç yıldız yaptığı açıklamada, "İstanbul'a geldiğim için çok mutluyum. Daha önce de İstanbul'a gelmiştim. Galatasaray'da olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu, 1 yıllığına kiralık olarak Galatasaray forması giyecek.

Görüntü GS TV'den alınmıştır.