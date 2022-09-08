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GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir için TFF'ye başvuru olacak mı?

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Avusturya Milli Takımı'nda da forma giyen Türk asıllı futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. Oyuncunun Türk statüsünde oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Galatasaray'ın bu konudaki tasarrufu ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 14:40 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 14:42
GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir için TFF'ye başvuru olacak mı?

Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala bombaları art arda patlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir için TFF'ye başvuru olacak mı?

Sarı-kırmızılı takım, başta Icardi olmak üzere Juan Mata, Ross, Rashica ve Yusuf Demir gibi önemli isimleri renklerine bağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir için TFF'ye başvuru olacak mı?

Aslan'ın Yusuf Demir transferi sonrası, oyuncunun Türk mü yoksa yabancı statüde mi oynayacağı merak konusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir için TFF'ye başvuru olacak mı?

Sarı-kırmızılıların, genç oyuncunun Türk statüsünde oynaması için TFF'ye herhangi bir başvurusunun olmadığı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir için TFF'ye başvuru olacak mı?

Kulübün, Yusuf'un Avusturya Milli Takımı'nı tercih ettiği için yabancı statüde oynayacağını bilerek kadrosuna kattığı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir için TFF'ye başvuru olacak mı?

19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Galatasaray, Rapid Wien'e 6 milyon euro ödeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir için TFF'ye başvuru olacak mı?

Yıldız futbolcu, yarım dönem Barcelona'da kiralık olarak forma giymişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir için TFF'ye başvuru olacak mı?

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Yusuf Demir, 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın Wien kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir için TFF'ye başvuru olacak mı?

Futbola Rapid Wien'in altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir için TFF'ye başvuru olacak mı?

Demir, 2021 yazında Barcelona'ya 1 yıllığına kiralandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir için TFF'ye başvuru olacak mı?

Devre arasında kulübü Rapid Wien'e geri dönen 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon 5 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir için TFF'ye başvuru olacak mı?

2024'e kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Demir'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...

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