GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir için TFF'ye başvuru olacak mı?

Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala bombaları art arda patlattı.
Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala bombaları art arda patlattı.
Sarı-kırmızılı takım, başta Icardi olmak üzere Juan Mata, Ross, Rashica ve Yusuf Demir gibi önemli isimleri renklerine bağladı.
Aslan'ın Yusuf Demir transferi sonrası, oyuncunun Türk mü yoksa yabancı statüde mi oynayacağı merak konusu oldu.
Sarı-kırmızılıların, genç oyuncunun Türk statüsünde oynaması için TFF'ye herhangi bir başvurusunun olmadığı bildirildi.
Kulübün, Yusuf'un Avusturya Milli Takımı'nı tercih ettiği için yabancı statüde oynayacağını bilerek kadrosuna kattığı kaydedildi.
19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Galatasaray, Rapid Wien'e 6 milyon euro ödeyecek.
Yıldız futbolcu, yarım dönem Barcelona'da kiralık olarak forma giymişti.
YUSUF DEMİR KİMDİR?
Yusuf Demir, 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın Wien kentinde dünyaya geldi.
Futbola Rapid Wien'in altyapısında başladı.
Demir, 2021 yazında Barcelona'ya 1 yıllığına kiralandı.
Devre arasında kulübü Rapid Wien'e geri dönen 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon 5 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
2024'e kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Demir'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...
A milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf Demir, 4 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.
Genç yıldız, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.