GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferinin mali detayları ortaya çıktı!

Transferde coşan Galatasaray, art arda KAP bildirimleri yaptı.
Transferde coşan Galatasaray, art arda KAP bildirimleri yaptı.
Kadrosuna forvet, stoper ve kanat takviyesi yapan sarı-kırmızılıların en ses getiren transferi Mauro Icardi oldu.
Arjantinli golcü, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. 30 bine yakın Galatasaray taraftarı, oyuncuyu havalimanında karşıladı.
Galatasaray'ın Mauro Icardi transferi için kasasından çıkacak bedel netlik kazandı.
Milliyet'te yer alan habere göre Aslan'ın kiralık transferi konusunda Paris Saint Germain'e herhangi bir bedel ödemeyeceği kaydedildi.
Sarı-kırmızılıların Mauro Icardi'nin yıllık maaşının 3 milyon euro'sunu karşılayacağı kaydedildi.
Öte yandan Mauro Icardi'nin kalan 5 milyon euroluk maaşının Paris Saint-Germain tarafından ödeneceği belirtildi.
MAURO ICARDI KİMDİR?
19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.
Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.
Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.
İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.
1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.
Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi.
Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro...