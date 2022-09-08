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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferinin mali detayları ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray, önemli isimleri renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların en çok yankı uyandıran transferi Mauro Icardi oldu. Arjantinli yıldızın transferinin mali detayları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 09:53
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferinin mali detayları ortaya çıktı!

Transferde coşan Galatasaray, art arda KAP bildirimleri yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferinin mali detayları ortaya çıktı!

Kadrosuna forvet, stoper ve kanat takviyesi yapan sarı-kırmızılıların en ses getiren transferi Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferinin mali detayları ortaya çıktı!

Arjantinli golcü, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. 30 bine yakın Galatasaray taraftarı, oyuncuyu havalimanında karşıladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferinin mali detayları ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Mauro Icardi transferi için kasasından çıkacak bedel netlik kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferinin mali detayları ortaya çıktı!

Milliyet'te yer alan habere göre Aslan'ın kiralık transferi konusunda Paris Saint Germain'e herhangi bir bedel ödemeyeceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferinin mali detayları ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılıların Mauro Icardi'nin yıllık maaşının 3 milyon euro'sunu karşılayacağı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferinin mali detayları ortaya çıktı!

Öte yandan Mauro Icardi'nin kalan 5 milyon euroluk maaşının Paris Saint-Germain tarafından ödeneceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferinin mali detayları ortaya çıktı!

MAURO ICARDI KİMDİR?

19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferinin mali detayları ortaya çıktı!

Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferinin mali detayları ortaya çıktı!

Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferinin mali detayları ortaya çıktı!

İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferinin mali detayları ortaya çıktı!

1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferinin mali detayları ortaya çıktı!

Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferinin mali detayları ortaya çıktı!

Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferinin mali detayları ortaya çıktı!

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro...

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