Mauro Icardi Galatasaray için İstanbul'da!

Transferde şov yapan Galatasaray, büyük bir bomba daha patlattı. Sarı kırmızılılar Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

Golcü futbolcu resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.

İŞTE ICARDI'NİN İLK SÖZLERİ!

"Çok heyecanlıyım. Uzun süredir Erden Timur ile konuşuyoruz. Transfer sonunda tamamlandı."

"Şimdilik bir yıllık geldim. Büyük başarılar kazanmak istiyorum. Bakalım ondan sonra neler olacak göreceğiz. Ben ve ailem, İstanbul'a geldiğimiz için çok mutluyuz"

Görüntüler birazdan...