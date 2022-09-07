Galatasaray'ın yeni transferi Torreira hakkında Fiorentina başkanından flaş sözler! "Onu özlemiyorum"

Galatasaray, yaz transfer sezonunda birer birer bombaları patlatırken, bunlardan biri de Lucas Torreira olmuştu.
Galatasaray, yaz transfer sezonunda birer birer bombaları patlatırken, bunlardan biri de Lucas Torreira olmuştu.
Orta sahaya güçlü bir ismi arayan Cimbom, Arsenal'den yıldız oyuncuyu transfer etmişti.
KAP AÇIKLAMASI BÖYLE DUYURULDU
Galatasaray, Torreira'nın transferine ilişkin yaptığı KAP açıklamasına şu ifadelere yer vermişti;
"Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 6.000.000 avro tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 avro sezonluk ücret ödenecektir."
"Torreira'dan bahsetmek bile istemiyorum. Torreira'nın menajeri yüzünden ortalık karıştı.
Amrabat'ın takımda kalmasını sağlayarak onu kurtardım. Şimdi herkes onun hakkında iyi konuşuyor.
Torreira Fiorentina'da kalsaydı, belki de bugün Amrabat, bu değerde olmayacaktı.
Hepiniz, Torreira'nın menajerinin ve oyuncunun, Floransa'yı ne kadar çok sevdiğini defalarca kez dinlediğiniz.
Sonuçta, 5 milyona Türkiye'ye gitti.
Taraftarları ve camiayı dinleseydim, 15 milyon euro + komisyon vermek zorunda kalacaktım.
"ÖZLEMİYORUM"
Torreira'yı özlemiyorum. Bugün Amrabat, onun yokluğunda eskisinden daha iyi ve geçmişe nazaran daha yüksek bir değere sahip."
Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maçta 278 dakika süre almıştı.