Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni transferi Torreira hakkında Fiorentina başkanından flaş sözler! "Onu özlemiyorum"

Galatasaray'ın yeni transferi Torreira hakkında Fiorentina başkanından flaş sözler! "Onu özlemiyorum"

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira hakkında, geçtiğimiz sezon kiralık formasını giydiği Fiorentina kulübünün başkanı Rocco Commisso konuştu. Comisso yaptığı açıklamada, Lucas Torreira'ya sert sözlerle yüklendi. İşte o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 16:52 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 16:54
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray'ın yeni transferi Torreira hakkında Fiorentina başkanından flaş sözler! "Onu özlemiyorum"

Galatasaray, yaz transfer sezonunda birer birer bombaları patlatırken, bunlardan biri de Lucas Torreira olmuştu.

Galatasaray'ın yeni transferi Torreira hakkında Fiorentina başkanından flaş sözler! "Onu özlemiyorum"

Orta sahaya güçlü bir ismi arayan Cimbom, Arsenal'den yıldız oyuncuyu transfer etmişti.

Galatasaray'ın yeni transferi Torreira hakkında Fiorentina başkanından flaş sözler! "Onu özlemiyorum"

KAP AÇIKLAMASI BÖYLE DUYURULDU
Galatasaray, Torreira'nın transferine ilişkin yaptığı KAP açıklamasına şu ifadelere yer vermişti;

Galatasaray'ın yeni transferi Torreira hakkında Fiorentina başkanından flaş sözler! "Onu özlemiyorum"

"Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Galatasaray'ın yeni transferi Torreira hakkında Fiorentina başkanından flaş sözler! "Onu özlemiyorum"

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 6.000.000 avro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Galatasaray'ın yeni transferi Torreira hakkında Fiorentina başkanından flaş sözler! "Onu özlemiyorum"

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Galatasaray'ın yeni transferi Torreira hakkında Fiorentina başkanından flaş sözler! "Onu özlemiyorum"

Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 avro sezonluk ücret ödenecektir."

Galatasaray'ın yeni transferi Torreira hakkında Fiorentina başkanından flaş sözler! "Onu özlemiyorum"

"Torreira'dan bahsetmek bile istemiyorum. Torreira'nın menajeri yüzünden ortalık karıştı.

Galatasaray'ın yeni transferi Torreira hakkında Fiorentina başkanından flaş sözler! "Onu özlemiyorum"

Amrabat'ın takımda kalmasını sağlayarak onu kurtardım. Şimdi herkes onun hakkında iyi konuşuyor.

Galatasaray'ın yeni transferi Torreira hakkında Fiorentina başkanından flaş sözler! "Onu özlemiyorum"

Torreira Fiorentina'da kalsaydı, belki de bugün Amrabat, bu değerde olmayacaktı.

Galatasaray'ın yeni transferi Torreira hakkında Fiorentina başkanından flaş sözler! "Onu özlemiyorum"

Hepiniz, Torreira'nın menajerinin ve oyuncunun, Floransa'yı ne kadar çok sevdiğini defalarca kez dinlediğiniz.

Galatasaray'ın yeni transferi Torreira hakkında Fiorentina başkanından flaş sözler! "Onu özlemiyorum"

Sonuçta, 5 milyona Türkiye'ye gitti.

Galatasaray'ın yeni transferi Torreira hakkında Fiorentina başkanından flaş sözler! "Onu özlemiyorum"

Taraftarları ve camiayı dinleseydim, 15 milyon euro + komisyon vermek zorunda kalacaktım.

Galatasaray'ın yeni transferi Torreira hakkında Fiorentina başkanından flaş sözler! "Onu özlemiyorum"

"ÖZLEMİYORUM"
Torreira'yı özlemiyorum. Bugün Amrabat, onun yokluğunda eskisinden daha iyi ve geçmişe nazaran daha yüksek bir değere sahip."

Galatasaray'ın yeni transferi Torreira hakkında Fiorentina başkanından flaş sözler! "Onu özlemiyorum"

Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maçta 278 dakika süre almıştı.

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