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Galatasaray Yusuf Demir'i de İstanbul'a getirdi!

Son dakika haberi... Transfer bombalarını bir bir patlatan Galatasaray, Rapid Wien'in Türk asıllı Avusturyalı futbolcusu Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. 19 yaşındaki genç oyuncu, sarı-kırmızılı takımla resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 00:22 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 00:35
Galatasaray Yusuf Demir'i de İstanbul'a getirdi!

Galatasaray'ın, Rapid Wien'den transferi için görüşmelerine başlandığını açıkladığı Yusuf Demir İstanbul'a geldi.

Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.

19 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşme imzalayacak.

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