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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiraladığı Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin bugün saat 23.00'te İstanbul'da olacağı bildirildi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 12:11 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 12:19
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu

Galatasaray, Icardi'ye kavuşuyor. Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiraladığı Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin bugün saat 23.00'te İstanbul'da olacağı bildirildi.

FALCAO GİBİ KARŞILANACAK

Sarı-kırmızılı taraftarlar da golcü futbolcuya görkemli bir karşılama töreni yapmak için hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar en son Falcao'da olduğu gibi Icardi'yi hava alanında çok kalabalık bir şekilde ve coşkuyla karşılayacak. Icardi'nin Cimbom'a transferi başta Arjantin, Fransa ve İtalya olmak üzere yabancı medya tarafından da çok yakından takip ediliyor.

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