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Daha fazla gol atacağız

NEF Stadı'nda ilk galibiyetine ulaşan Okan Buruk, ofansif bir futbol sergilediklerini ancak gol atmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Daha fazla gol atacağız

NEF Stadı'nda ilk galibiyetine ulaşan Okan Buruk, ofansif bir futbol sergilediklerini ancak gol atmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Buruk, "Oynadığımız tüm maçları domine ediyoruz, sadece topu içeri atamıyoruz. Ofansif oyunumuzu Gaziantep karşısında da gösterdik. Ümraniyespor maçında haftanın en çok pozisyona giren takımıydık, 'son dakika gol attık' diye eleştirildik. Geçen sene çok fazla gol yemiştik. Gol yememek için değil, gol atmak için oynuyoruz ve bu anlayışımızı devam ettireceğiz ve daha fazla gol atacağız" diye konuştu. Okan Buruk, sezona iyi bir başlangıç yapamayan Kerem Aktürkoğlu'na güvendiğini de söyledi.

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