Zafer gecesi

Galatasaray nefes kesen maçta Gaziantep'i 2-1 mağlup ederek galibiyete ulaştı. Taraftarı önünde sahaya 3 puan için çıkan sarı-kırmızılılar 27. dakikada Sagal'ın attığı golle geriye düştü. Ev sahibi 36'da Gomis'le yanıt verdi ve skora denge getirdi. Ancak yaptığı baskıya rağmen farkı açacak golü bulamadı. 41'de sahanın başarılı ismi Boey'in şutu direkte patladı. 45+1'de ise Abdülkerim Bardakcı ağır bir kararla ikinci sarı kartı gördü ve oyun dışında kaldı.

SEFEROVIC SAHNEYE ÇIKTI

68'de direğe takılan isim bu kez Oliveira'ydı. 10 kişi kalmasına karşın bir an olsun mücadeleyi bırakmayan Galatasaray, 72. dakikada Mertens'in yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Ancak Gomis, kalesinde devleşen Günay'a takılmaktan kurtulamadı. Her şeye rağmen galibiyet için bastıran sarı-kırmızılılar 90+1. dakikada zinciri kırdı. Haris Seferovic'in vuruşunda kaleci Günay'dan dönen top Kitsiou'ya çarpıp ağlarla buluştu ve Nef Stadı'nda yer yerinden oynadı: 2-1.

DUBOIS İLK KEZ KADRODA

G.Saray'ın yeni transferi Leo Dubois, ilk kez bir resmi maçta kadroya girdi. Sarı-kırmızılı ekibin Fransa'nın Olimpik Lyon takımından kadrosuna kattığı 27 yaşındaki sağ bek, Avusturya kampında Fiorentina ile yapılan maçta sakatlanmasının ardından sahalara döndü. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Luyindama, Taylan, Oğulcan Çağlayan ve Ömer Bayram kadroya alınmadı.

BULUT'TAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Gazıantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 4. haftasında 5-2 kazandıkları Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin ilk 11'nde 3 değişikliğe gitti. Bulut, Mirza Cihan, Furkan Soyalp ve Markovic'i Galatasaray karşısında ilk 11'e almadı. Sakatlığı bulunan Mirza kadroda yer alazken, Furkan ve Markovic yedek soyundu. Genç teknik adam, bu futbolcuların yerine Mustafa Eskihellaç, Sagal ve Abdülkadir Parmak'ı görevlendirdi.

KARŞILAŞMA 1 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

Galatasaray-Gazıantep FK maçı, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapılan silahlı saldırı nedeniyle 1 dakika geç başladı. TFF'nin Riva'daki binasına yapılan silahlı saldırıyı protesto etmek amacıyla santra öncesi hakemler ve iki takımın futbolcuları hareketsiz kaldı.

OLIVEIRA&GÜNAY KAPIŞTI

Maçın ilk yarısında Oliveira ve kaleci Günay arasında tartışma çıktı. 38. dakikada Oliveira'nın müthiş şutunu Günay aynı güzellikte çıkardı. Pozisyonun ardından Günay sakatlık yaşarken Oliveira zaman geçirdiğini iddia ederek rakibiyle tartıştı. İki oyuncu da sarı kart gördü.

SAGAL'DAN İKİDE İKİ

Gazıantep FK'nın başarılı ismi Angelo Sagal, Galatasaray'ı da es geçmedi. Bu sezon iki maça çıkan Şilili futbolcu, Antalyaspor'un ardından Galatasaray'ı da a vladı. Sagal'ın golü 27. dakikada Maxim'in pasında geldi. Gaziantep bu golle deplasmanda 1-0 öne geçse de arkasını getiremedi.