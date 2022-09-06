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Wanda Nara'dan Icardi ve Galatasaray açıklaması! "Türkiye'de yaşamak istiyorum"

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Mauro Icardi'de flaş bir gelişme daha yaşandı. Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara, yaptığı son açıklamada Türkiye'de yaşamak istediğini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 22:14
Wanda Nara'dan Icardi ve Galatasaray açıklaması! "Türkiye'de yaşamak istiyorum"

Transfer döneminin son günlerine girilirken Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, PSG'nin yıldız golcüsü Mauro Icardi ile bir süredir görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'ın transferde mutlu sona ulaşması beklenirken, Arjantinli futbolcunun eşi Wanda Nara'dan flaş bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE'DE YAŞAMAK İSTİYORUM"

Nara yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de yaşamak istiyorum. Bunun olup olmayacağını göreceğiz. Türkiye, sevdiğim bir ülke. 6-7 kez çocuklarımla birlikte Türkiye'ye tatile gittim. Evet Türkiye'de yaşamak isterim. Bunun olup olmayacağını göreceğiz. Türkiye, sevdiğim bir ülke. 6-7 kez çocuklarımla birlikte Türkiye'ye tatile gittim. Evet başka teklifler de oldu bu transfer döneminde. Türkiye'de yaşayıp yaşamayacağımızı göreceğiz. Görüşmeler sürüyor" ifadesini kullandı.

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