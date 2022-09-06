TRANSFER HABERİ: Galatasaray Kaan Ayhan'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Galatasaray Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı.
Galatasaray Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı.
Bir süredir devam eden pazarlıklarda hem kulüp hem de oyuncuyla anlaşmaya varıldı.
Mauro Icardi'nin ardından Kaan Ayhan da yeni sezon da parçalı formayı giyecek.
SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU!
Galatasaray, Kaan Ayhan için İtalyan ekibi Sassuolo'ya 4 milyon euro bonservis ödeyecek.
Sarı-kırmızılılar, A Milli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Aslan, Kaan Ayhan'a yıllık 1.6 milyon euro maaş verecek.
Bu transfer sonrası teknik direktör Okan Buruk'un yerli rotasyonunda eli rahatlayacak.
Kaan Ayhan'ın birçok mevkide görev yapabiliyor olması Galatasaray için öncelikli tercih sebebi oldu.
Stoper bölgesinde oynayan 27 yaşındaki oyuncu, ön libero ve sağ bek mevkilerinde de forma giyebiliyor.
İSTANBUL'A GELİYOR!
Taraflar el sıkıştı ve Kaan Ayhan'ın da İstanbul'a geliş tarihi ortaya çıktı.
Yıldız savunmacı 7 Eylül Çarşamba günü resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a gelecek.
Kariyerine Almanya'nın Schalke altyapısında başlayan Kaan Ayhan, 2013 yılında A Takım'a yükseldi.
2016 yılında Eintracht Frankfurt'a kiralanan Kaan, geçici transferin sona ermesinin ardından 500 bin euro bonservisle Fortuna Düsseldorf'un yolunu tuttu.
Burada gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız futbolcu, 2020 yılında 2.50 milyon euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer oldu.
Çizme ekibinde 48 müsabakada forma giyen Kaan Ayhan, 2 gollük katkı verdi.
Kaan Ayhan, A Milli Takımı'nda 49 karşılaşmada görev aldı ve 5 gol kaydetti.