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TRANSFER HABERİ: Galatasaray Kaan Ayhan'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Son dakika spor haberi: Galatasaray savunma hattını Kaan Ayhan ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, A milli yıldızın transferinde her konuda anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Cimbom'un yeni transferi Kaan Ayhan, görüşmeleri ilerletmek ve resmi kontrata imza atmak için İstanbul'a gelecek. İşte o tarih...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 12:41
TRANSFER HABERİ: Galatasaray Kaan Ayhan'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Galatasaray Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Kaan Ayhan'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Bir süredir devam eden pazarlıklarda hem kulüp hem de oyuncuyla anlaşmaya varıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Kaan Ayhan'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Mauro Icardi'nin ardından Kaan Ayhan da yeni sezon da parçalı formayı giyecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Kaan Ayhan'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU!
Galatasaray, Kaan Ayhan için İtalyan ekibi Sassuolo'ya 4 milyon euro bonservis ödeyecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Kaan Ayhan'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Sarı-kırmızılılar, A Milli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Kaan Ayhan'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Aslan, Kaan Ayhan'a yıllık 1.6 milyon euro maaş verecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Kaan Ayhan'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Bu transfer sonrası teknik direktör Okan Buruk'un yerli rotasyonunda eli rahatlayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Kaan Ayhan'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Kaan Ayhan'ın birçok mevkide görev yapabiliyor olması Galatasaray için öncelikli tercih sebebi oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Kaan Ayhan'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Stoper bölgesinde oynayan 27 yaşındaki oyuncu, ön libero ve sağ bek mevkilerinde de forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Kaan Ayhan'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

İSTANBUL'A GELİYOR!
Taraflar el sıkıştı ve Kaan Ayhan'ın da İstanbul'a geliş tarihi ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Kaan Ayhan'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Yıldız savunmacı 7 Eylül Çarşamba günü resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a gelecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Kaan Ayhan'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Kariyerine Almanya'nın Schalke altyapısında başlayan Kaan Ayhan, 2013 yılında A Takım'a yükseldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Kaan Ayhan'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

2016 yılında Eintracht Frankfurt'a kiralanan Kaan, geçici transferin sona ermesinin ardından 500 bin euro bonservisle Fortuna Düsseldorf'un yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Kaan Ayhan'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Burada gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız futbolcu, 2020 yılında 2.50 milyon euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Kaan Ayhan'a kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Çizme ekibinde 48 müsabakada forma giyen Kaan Ayhan, 2 gollük katkı verdi.

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