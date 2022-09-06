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Maestro Sergio Oliveira

Galatasaray'da oynadığı 4 maçta beklentileri karşılayamayan yeni transferi Oliveira, G.Antep FK maçında kendine geldi. 10 kişi kalan Cimbom'un en dinamik isimleri arasında yer alan 30 yaşındaki maestro, gole de çok yaklaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 06:50
Maestro Sergio Oliveira
Galatasaray'da oynadığı 4 maçta beklentileri karşılayamayan yeni transferi Oliveira, G.Antep FK maçında kendine geldi. 10 kişi kalan Cimbom'un en dinamik isimleri arasında yer alan 30 yaşındaki maestro, gole de çok yaklaştı. Oliveira'nın 68. dakikada yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta gönderdiği füze, üst direkten auta gitti. Tecrübeli futbolcu, 76. dakikada alkışlarla oyundan alındı.
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