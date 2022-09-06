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Kaan G.Saray’da

Cimbom, 4 milyon euro bonservis karşılığında İtalyanlarla anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki savunmacıyla 4 yıllık resmi sözleşme imzalanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 06:50
Kaan G.Saray’da

Galatasaray, Marcao'nun ayrılığı sonrası stoper arayışındaydı. Cimbom, bu esnada milli takımın iki yıldızına göz dikmişti. Bu isimler; Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan'dı. Her iki oyuncu ile de görüşen Galatasaray'da, flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan konusunda yürüttüğü temaslarda mutlu sona ulaştı ve milli stoperin transferi için anlaşmaya vardı. Galatasaray, Sassuolo'ya 4 milyon euro bonservis ödeyecek. Bununla beraber kontratındaki detaylar da ortaya çıktı. Milli yıldızla 4 yıllık sözleşme konusunda her konuda mutabakata varıldı. Aslan, 27 yaşındaki tecrübeli savunmacıya yıllık 1.6 milyon euro maaş verecek. Transferin de kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

EN DEĞERLİLER CİMBOM'DA

Kaan Ayhan'ın transferinin resmiyet kazanmasının ardından Galatasaray, yerli stoper konusunda zirveye yerleşecek. Abdülkerim Bardakcı'yla birlikte Süper Lig'in en değerli yerli 2 stoperi de Galatasaray'da olacak. Bardakcı ve Ayhan'ın piyasa değerleri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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