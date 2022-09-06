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Galatasaray'da Çağlar Söyüncü için transfer formülü! İşte yapılan teklif

Son dakika spor haberi: Galatasaray üst üste transfer bombalarını patlatmak için harekete geçti. Mauro Icardi ve Kaan Ayhan ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, asıl hamlesini sona sakladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlamak istiyor. Transferde ısrarcı olan Cimbom, yıldız futbolcuyu ikna etmek için yeni bir formül geliştirdi. İşte Galatasaray'ın Çağlar Söyüncü teklifi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 10:59 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 11:05
Galatasaray'da Çağlar Söyüncü için transfer formülü! İşte yapılan teklif

Transferin son günleri yaklaşırken Galatasaray'da dev bir operasyon için düğmeye basıldı.

Galatasaray'da Çağlar Söyüncü için transfer formülü! İşte yapılan teklif

Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda gözler savunma hattına çevrildi.

Galatasaray'da Çağlar Söyüncü için transfer formülü! İşte yapılan teklif

Yerli isimlere ayrı bir önem veren Cimbom, Kaan Ayhan'ın ardından bir bomba daha patlatmak istiyor.

Galatasaray'da Çağlar Söyüncü için transfer formülü! İşte yapılan teklif

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HAREKATI!
Galatasaray, Leicester City'de forma şansı bulamayan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Çağlar Söyüncü için harekete geçti.

Galatasaray'da Çağlar Söyüncü için transfer formülü! İşte yapılan teklif

Bir süredir yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için uğraş veren yönetim, transferde şartları zorluyor.

Galatasaray'da Çağlar Söyüncü için transfer formülü! İşte yapılan teklif

Sabah'ın haberine göre; Stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Çağlar Söyüncü'ye teklifini iletti.

Galatasaray'da Çağlar Söyüncü için transfer formülü! İşte yapılan teklif

Milli stoperin hedefinde sezon sonu Atletico Madrid'e gitmek olduğu ancak Leicester'da 1 sezonu oynamadan geçirmek istemediği kaydedildi.

Galatasaray'da Çağlar Söyüncü için transfer formülü! İşte yapılan teklif

Bir yandan oyuncuyla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, diğer yandan da Leicester City'i ikna etmeye çalışıyor.

Galatasaray'da Çağlar Söyüncü için transfer formülü! İşte yapılan teklif

İngiltere Premier Lig ekibiyle kıran kırana pazarlıklar devam ediyor.

Galatasaray'da Çağlar Söyüncü için transfer formülü! İşte yapılan teklif

GALATASARAY'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI!
Galatasaray, Çağlar Söyüncü'ye 'Atletico Madrid devre arası isterse ayrılırsın' diye açık çek de verdi.

Galatasaray'da Çağlar Söyüncü için transfer formülü! İşte yapılan teklif

26 yaşındaki Türk milli stoper, Bucaspor ve Altınordu altyapılarında yetiştikten sonra 2016'da 7.9 milyon euro karşılığı Freiburg'a gitti.

Galatasaray'da Çağlar Söyüncü için transfer formülü! İşte yapılan teklif

2018 yılında ise ise 21.1 milyon euro bedelle Leicester City'e transfer oldu.

Galatasaray'da Çağlar Söyüncü için transfer formülü! İşte yapılan teklif

Bu sezon ligde forma giyemeyen Çağlar, Lig Kupası'nda 1 maçta 90 dakika oynadı.

Galatasaray'da Çağlar Söyüncü için transfer formülü! İşte yapılan teklif

26 yaşındaki stoper, 48 kez milli takım formasını da terletti. Bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

Galatasaray'da Çağlar Söyüncü için transfer formülü! İşte yapılan teklif

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

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