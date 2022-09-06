Galatasaray'da Çağlar Söyüncü için transfer formülü! İşte yapılan teklif

Transferin son günleri yaklaşırken Galatasaray'da dev bir operasyon için düğmeye basıldı.
Transferin son günleri yaklaşırken Galatasaray'da dev bir operasyon için düğmeye basıldı.
Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda gözler savunma hattına çevrildi.
Yerli isimlere ayrı bir önem veren Cimbom, Kaan Ayhan'ın ardından bir bomba daha patlatmak istiyor.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HAREKATI!
Galatasaray, Leicester City'de forma şansı bulamayan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Çağlar Söyüncü için harekete geçti.
Bir süredir yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için uğraş veren yönetim, transferde şartları zorluyor.
Sabah'ın haberine göre; Stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Çağlar Söyüncü'ye teklifini iletti.
Milli stoperin hedefinde sezon sonu Atletico Madrid'e gitmek olduğu ancak Leicester'da 1 sezonu oynamadan geçirmek istemediği kaydedildi.
Bir yandan oyuncuyla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, diğer yandan da Leicester City'i ikna etmeye çalışıyor.
İngiltere Premier Lig ekibiyle kıran kırana pazarlıklar devam ediyor.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI!
Galatasaray, Çağlar Söyüncü'ye 'Atletico Madrid devre arası isterse ayrılırsın' diye açık çek de verdi.
26 yaşındaki Türk milli stoper, Bucaspor ve Altınordu altyapılarında yetiştikten sonra 2016'da 7.9 milyon euro karşılığı Freiburg'a gitti.
2018 yılında ise ise 21.1 milyon euro bedelle Leicester City'e transfer oldu.
Bu sezon ligde forma giyemeyen Çağlar, Lig Kupası'nda 1 maçta 90 dakika oynadı.
26 yaşındaki stoper, 48 kez milli takım formasını da terletti. Bu karşılaşmalarda 2 gol attı.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.