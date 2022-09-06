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GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu eleştiri oklarının hedefinde

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 10 kişi kaldığı ve geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun düşük performansı da gündem oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 14:01 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 14:07
GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu eleştiri oklarının hedefinde

Sarı-kırmızılı takım kazansa da Kerem Aktürkoğlu'nun performans düşüklüğü can sıkıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu eleştiri oklarının hedefinde

Galatasaray'da geçen sezonunun en iyilerinden olan ve 'Harry Potter' lakabını alan yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ortaya koyduğu kötü performansla büyük hayal kırıklığı yaşatıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu eleştiri oklarının hedefinde

Sarı-kırmızılıların bu sezon da çok iyi bir performans beklediği milli yıldız Gaziantep FK maçında sahanın en kötüsüydü.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu eleştiri oklarının hedefinde

YERLİ VURGUSU

Sarı-kırmızılıların genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig'de ilk 5 haftada ortaya koyduğu futboldan sonra, "Sadece yerli olduğu için oynuyor!" yorumlarının hedefi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu eleştiri oklarının hedefinde

Takvim'in haberine göre; Gaziantep FK maçının ilk yarısında 18 top kaybı yapan Kerem Aktürkoğlu'nun performansı sosyal medyadaki Galatasaray taraftarını da çıldırttı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu eleştiri oklarının hedefinde

Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Kerem Aktürkoğlu'na ne olmuş böyle!

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu eleştiri oklarının hedefinde

Yetenekli Kerem gitmiş bambaşka bir Kerem gelmiş" yorumları yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu eleştiri oklarının hedefinde

GOL VEYA ASİSTİ YOK

6.3 reyting maçın en kötüsü olan Kerem Aktürkoğlu, 5 Süper Lig maçında gol ve asist üretemedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu eleştiri oklarının hedefinde

Toplamda 380 dakika sahada kalan 23 yaşındaki futbolcunun ismi sezon başında Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu eleştiri oklarının hedefinde

Attığı gollerden sonra Harry Potter hareketi yapan ve taraftarı coşturan Kerem ile ilgili Okan Buruk'un önlem alması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu eleştiri oklarının hedefinde

Okan hocanın, yıldız futbolcu ile özel olarak görüşeceği ve form düşüklüğünün nedenlerini araştıracağı öğrenildi.

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