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TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Bonucci cevabı!

Son dakika spor haberi: Savunma hattına nokta atışı bir takviye yapmak isteyen Galatasaray girişimlerini hızlandırdı. Transfer döneminin sona ermesine az bir süre kala harekete geçen sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldız Leonardo Bonucci'nin peşine düştü. Deneyimli savunmacı için temaslarda bulunan Cimbom'a İtalyan devi Juventus'tan transfer cevabı geldi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 18:33
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Bonucci cevabı!

8 Eylül'de kapanacak olan transfer dönemi öncesi Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Bonucci cevabı!

Sarı-kırmızılılarda Seferovic ve Mertens hamlelerinin yanına Mauro Icardi takviyesi yapıldı.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Bonucci cevabı!

Arjantinli golcü ve PSG ile her konuda anlaşmaya varan Cimbom, yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayacak.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Bonucci cevabı!

Transferde mutlu sona ulaşan yönetim, Mauro Icardi'yi çarşamba günü İstanbul'a getirecek.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Bonucci cevabı!

Hücum hattını güçlendirmesinin ardından Galatasaray'da gözler savunmaya çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Bonucci cevabı!

Defans bloğundaki alternatifleri çoğaltmak isteyen Aslan, dünyaca ünlü yıldız Leonardo Bonucci'yi gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Bonucci cevabı!

Bonservisi Juventus'ta bulunan deneyimli savunmacının transferi için uğraş veren sarı-kırmızılılara cevap geldi.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Bonucci cevabı!

İtalyan devi, Galatasaray'ın temaslarda bulunduğu Bonucci hakkında kararını verdi.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Bonucci cevabı!

JUVENTUS GÖNDERMEK İSTEMİYOR!
Juventus'un yıldız savunmacı Bonucci'yi göndermek istemediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Bonucci cevabı!

Çizme basınında yer alan haberde; 35 yaşındaki futbolcunun veda etme ihtimali görünmediği ve İtalya'da kalacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Bonucci cevabı!

Kariyerinde İtalya dışına çıkmayan Bonucci, Inter, Milan ve Juventus gibi dev takımların formasını giydi.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Bonucci cevabı!

İtalyan savunmacı, ülkesinin milli takımında 116 maçta görev aldı ve 8 gollük katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Bonucci cevabı!

Kulüp kariyerinde 639 karşılaşmada oynayan Bonucci, 43 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Bonucci cevabı!

Yıldız futbolcunun Juventus'taki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Bonucci cevabı!

Leonardo Bonucci'nin güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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