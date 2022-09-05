TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Bonucci cevabı!

8 Eylül'de kapanacak olan transfer dönemi öncesi Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
8 Eylül'de kapanacak olan transfer dönemi öncesi Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda Seferovic ve Mertens hamlelerinin yanına Mauro Icardi takviyesi yapıldı.
Transferde mutlu sona ulaşan yönetim, Mauro Icardi'yi çarşamba günü İstanbul'a getirecek.
Hücum hattını güçlendirmesinin ardından Galatasaray'da gözler savunmaya çevrildi.
Defans bloğundaki alternatifleri çoğaltmak isteyen Aslan, dünyaca ünlü yıldız Leonardo Bonucci'yi gündemine almıştı.
Bonservisi Juventus'ta bulunan deneyimli savunmacının transferi için uğraş veren sarı-kırmızılılara cevap geldi.
İtalyan devi, Galatasaray'ın temaslarda bulunduğu Bonucci hakkında kararını verdi.
JUVENTUS GÖNDERMEK İSTEMİYOR!
Juventus'un yıldız savunmacı Bonucci'yi göndermek istemediği kaydedildi.
Çizme basınında yer alan haberde; 35 yaşındaki futbolcunun veda etme ihtimali görünmediği ve İtalya'da kalacağı ifade edildi.
Kariyerinde İtalya dışına çıkmayan Bonucci, Inter, Milan ve Juventus gibi dev takımların formasını giydi.
İtalyan savunmacı, ülkesinin milli takımında 116 maçta görev aldı ve 8 gollük katkı verdi.
Kulüp kariyerinde 639 karşılaşmada oynayan Bonucci, 43 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
Yıldız futbolcunun Juventus'taki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Leonardo Bonucci'nin güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.