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Okan Buruk Gaziantep FK galibiyeti sonrası konuştu

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Müsabaka 2-1'lik skorla sarı-kırmızılıların lehine sonuçlanırken, teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, "Rakibimizi suçlamıyorum ancak hakemlerin buna bir el atması lazım. Bu seviyeleri yönetemiyorsanız bu maçlara çıkmayacaksınız o zaman. Maçı oynatmaya çalışsa hakemler, her şey güzel olacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 23:41 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 23:49
Okan Buruk Gaziantep FK galibiyeti sonrası konuştu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında NEF Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk etti.

Mücadele 2-1'lik skorla ev sahibi takımın galibiyetiyle tamamlanırken, teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, "Rakibimizi suçlamıyorum ancak hakemlerin buna bir el atması lazım. Bu seviyeleri yönetemiyorsanız bu maçlara çıkmayacaksınız o zaman. Maçı oynatmaya çalışsa hakemler, her şey güzel olacak" ifadelerini kullandı.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMASI

"Bu kadar oyunu yavaşlatma, bu kadar buna izin verme... Rakibimizi suçlamıyorum ancak hakemlerin buna bir el atması lazım. Bu seviyeleri yönetemiyorsanız bu maçlara çıkmayacaksınız o zaman. Maçı oynatmaya çalışsa hakemler, her şey güzel olacak"

"Rakip sahada oynadık, top bizdeydi, sürpriz bir gol yedik ancak beraberliği bulduk. 10 kişi kaldıktan sonra oyuna hükmetmeye devam ettik ve son dakika golüyle maçı kazandık. Takımıma ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim"

"10 kişiyken maç kazanmak takımın öz güvenini yerine getirir. Bu yüzden Yaşar Kemal Uğurlu'ya teşekkür ederim"

"Trabzonspor karşısında 3 puanı sahada bıraktık ve bu beni üzdü. Zorlu bir fikstürden geçiyoruz. Bu dönemi minimum puan kaybıyla geçirip daha iyi yerlerde olmak istiyoruz. Bu sezon herkes çok iddialı ve süper bir lig izliyoruz."

"Oynayan oyuncularımızdan hiçbiri ayrılmayacak. Kaan Ayhan ve Icardi girişimleri devam ediyor. Belki 1-2 transfer daha yapabiliriz. Herkes çok iyi kadrolar kurdu. Eğer planlarımız istediğimiz gibi gitmezse devre arasında bakacağız."

"Sacha Boey bugün çok iyiydi. Sezon başı bizimle birlikte değildi. Forma şansı geldi ve bu fırsatı çok iyi değerlendirdi.

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