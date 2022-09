"BEN HER ZAMAN LİDER BİR KİŞİLİKTİM"

"Biz taşta, toprakta nasıl goller denedik? En güzel golüm, attığım röveşata golü değildi. Taşın üzerinde denerdim, toprakta denerdim. Her zaman söylerim. Kaptanlık pazubandının olması gerekmiyor. Ben her zaman lider bir kişiliktim. Halen eski arkadaşlarımla ilişkilerim çok iyi bu. Bu da ondan kaynaklanıyor"