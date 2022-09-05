Galatasaray'a Icardi müjdesi

Galatasaray taraftarlarının gözü kulağı Mauro İcardi'de... Gol yollarında sıkıntı yaşayan sarıkırmızılı ekip uzun bir süredir Arjantinli golcüyle ilgilenirken sonunda beklenen haber geldi. PSG ve İcardi'yle anlaşma sağlandı; yıldız futbolcu bir yıl kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyecek. Bununla birlikte oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi netleşti. Amerika'da bulunan İcardi bugün Paris'e gidecek. Salı ya da çarşamba günü İstanbul'a gelecek. Galatasaray, PSG'de kadroda düşünülmeyen ve gözden çıkarılan yıldız golcünün maaşının 3 milyon euro'luk kısmını ödeyecek.



VİDEO HAZIRLANIYOR

PSG'nin yapılan görüşmelerde sözleşmeye 30 milyon euro'luk satın alma maddesi koymak istediği ancak G.Saray yönetiminin bu teklifi kabul etmediği ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekibin, kısa süre içinde Mauro İcardi transferini görkemli bir video ile açıklaması bekleniyor. 29 yaşındaki futbolcunun, Paris Saint-Germain tarafından açıklanan Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendisine yer bulamaması da bu gelişmeleri doğrular nitelikte... Öte yandan İcardi'nin Amerika'ya gitmesi, Miami iddialarının ortaya atılmasına yol açsa da bu ziyaretin Galatasaray'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiği öğrenildi.



AÇILIŞA KATILDI

Icardı, eşi ve menajeri Wanda Nara, Miami'de bir kozmetik mağazası açtı. Hem açılış hem de tatil için ABD'ye giden futbolcuyla ilgili, "Beckham, İcardi'yi Miami'ye transfer edecek" iddiaları ortaya atıldı. Ancak kadrosunda önemli isimler bulunan Miami'nin İcardi'yle ilgili bir çalışması olmadığı belirtildi.