GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Satın alma opsiyonu...

Süper Lig'de 4 maçta 2 gol atabilen Galatasaray'da ana gündem maddesi santrfor transferi.
Arjantinli yıldızın transferinde mutlu sona ulaşıldı.
Süper Lig'de 4 maçta 2 gol atabilen Galatasaray'da ana gündem maddesi santrfor transferi.
Arjantinli yıldızın transferinde mutlu sona ulaşıldı.
Tecrübeli golcü bu sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Aspor.com.tr'den Bora Salgın'ın derlediği habere göre; Galatasaray Arjantinli yıldızı 1 yıllığına kiralayacak.
Icardi'nin satın alma opsiyonunu da belli oldu.
Sport Media Set'in haberine göre Galatasaray, Arjantinli yıldızın bonservisini satın almak isterse PSG'ye 25 milyon Euro ödeyecek.
Ayrıca Icardi'nin bugün sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geleceği ifade edildi.
ICARDI KİMDİR?
Tam adıyla Mauro Emanuel Icardi Rivero, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğdu.
29 yaşındaki ve 1,81 cm boyundaki futbolcu, 2014 yılında Wanda Nara ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Francesca Icardi Nara ve Isabella Icardi isminde 2 çocuğu vardır.
Kariyerine Vecindario altyapısında başlayan Icardi, 2008 yılında Barcelona U16 takımına geldi.
Burada U18 ve U19'da oynamasının ardından 2011 yılında Sampdoria U19'un yolunu tuttu. Aynı yıl içinde Sampdoria A Takımı ile sözleşme imzaladı.
Gösterdiği performansla dikkat çeken Icardi, 2013 yılında 13 milyon euro bonservisle Inter'e transfer oldu. Burada 6 yıl forma giyen Mauro Icardi, performansını sürekli yukarı taşıdı. 2019 yılında kiralık olarak PSG'ye gelen yıldız oyuncunun 1 sene sonra 50 milyon euro'ya bonservisi alındı. Geçtiğimiz sezon süre aldığı 30 maçta yalnızca 5 gol kaydeden forvet oyuncusu Mauro Icardi, PSG formasıyla toplamda 92 maça çıkarken, bu müsabakalarda toplam 38 gol ve 10 asist üretti.
İşte İtalyan basınına yansıyan o haber…