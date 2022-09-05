GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Satın alma opsiyonu...

Gösterdiği performansla dikkat çeken Icardi, 2013 yılında 13 milyon euro bonservisle Inter'e transfer oldu. Burada 6 yıl forma giyen Mauro Icardi, performansını sürekli yukarı taşıdı. 2019 yılında kiralık olarak PSG'ye gelen yıldız oyuncunun 1 sene sonra 50 milyon euro'ya bonservisi alındı. Geçtiğimiz sezon süre aldığı 30 maçta yalnızca 5 gol kaydeden forvet oyuncusu Mauro Icardi, PSG formasıyla toplamda 92 maça çıkarken, bu müsabakalarda toplam 38 gol ve 10 asist üretti.