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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Satın alma opsiyonu...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray transferde durd urak bilmiyor. Sarı-kırmızılılar Icardi transferinde mutlu sona ulaştı. İtalyan basınında yer alan haberde, Arjantinli futbolcunun geliş tarihi ve sözleşme detayları açıklandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 16:03 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 16:17
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Satın alma opsiyonu...

Süper Lig'de 4 maçta 2 gol atabilen Galatasaray'da ana gündem maddesi santrfor transferi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Satın alma opsiyonu...

Sarı-kırmızılılar bu bağlamda PSG forması Icardi'yi gündemine almıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Satın alma opsiyonu...

Arjantinli yıldızın transferinde mutlu sona ulaşıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Satın alma opsiyonu...

Tecrübeli golcü bu sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Satın alma opsiyonu...

Icardi ile ilgili İtalyan basını sıcak bir gelişmeyi duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Satın alma opsiyonu...

Aspor.com.tr'den Bora Salgın'ın derlediği habere göre; Galatasaray Arjantinli yıldızı 1 yıllığına kiralayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Satın alma opsiyonu...

Icardi'nin satın alma opsiyonunu da belli oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Satın alma opsiyonu...

Sport Media Set'in haberine göre Galatasaray, Arjantinli yıldızın bonservisini satın almak isterse PSG'ye 25 milyon Euro ödeyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Satın alma opsiyonu...

Ayrıca Icardi'nin bugün sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geleceği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Satın alma opsiyonu...

ICARDI KİMDİR?

Tam adıyla Mauro Emanuel Icardi Rivero, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Satın alma opsiyonu...

29 yaşındaki ve 1,81 cm boyundaki futbolcu, 2014 yılında Wanda Nara ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Francesca Icardi Nara ve Isabella Icardi isminde 2 çocuğu vardır.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Satın alma opsiyonu...

Kariyerine Vecindario altyapısında başlayan Icardi, 2008 yılında Barcelona U16 takımına geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Satın alma opsiyonu...

Burada U18 ve U19'da oynamasının ardından 2011 yılında Sampdoria U19'un yolunu tuttu. Aynı yıl içinde Sampdoria A Takımı ile sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Satın alma opsiyonu...

Gösterdiği performansla dikkat çeken Icardi, 2013 yılında 13 milyon euro bonservisle Inter'e transfer oldu. Burada 6 yıl forma giyen Mauro Icardi, performansını sürekli yukarı taşıdı. 2019 yılında kiralık olarak PSG'ye gelen yıldız oyuncunun 1 sene sonra 50 milyon euro'ya bonservisi alındı. Geçtiğimiz sezon süre aldığı 30 maçta yalnızca 5 gol kaydeden forvet oyuncusu Mauro Icardi, PSG formasıyla toplamda 92 maça çıkarken, bu müsabakalarda toplam 38 gol ve 10 asist üretti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin geliş tarihi belli oldu! Satın alma opsiyonu...

İşte İtalyan basınına yansıyan o haber…

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