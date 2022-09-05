Galatasaray Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray, Marcao'nun ayrılığı sonrası stoper arayışlarındaydı.
Cimbom, bu esnada milli takımın iki yıldızına göz dikmişti.
Sarı kırmızılılar, gündeminde Çağlar Soyüncü ve Kaan Ayhan'ı almıştı.
Galatasaray, Marcao'nun ayrılığı sonrası stoper arayışlarındaydı.
Cimbom, bu esnada milli takımın iki yıldızına göz dikmişti.
Sarı kırmızılılar, gündeminde Çağlar Soyüncü ve Kaan Ayhan'ı almıştı.
Her iki oyuncu ile de görüşen Galatasaray'da, flaş bir gelişme yaşandı.
Cimbom, bu bağlamda transferde önemli aşama kaydetti.
KAAN İÇİN ANLAŞMA TAMAM
Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı.
Haberde, sarı kırmızılıların anlaşmasına dair detaylara da yer verildi.
Buna göre Galatasaray'ın, Kaan Ayhan transferi için Sassuolo'ya vereceği bonservis rakamı belli oldu.
Cimbom, Kaan Ayhan için Sassuolo'ya 4 milyon euro bonservis ödeyecek.
Bununla beraber Kaan Ayhan'ın kontratındaki detaylar da ortaya çıktı.
Galatasaray, milli yıldız Kaan Ayhan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
ALACAĞI ÜCRET...
Süper Lig devinin, Kaan Ayhan için ödeyeceği miktar de ortaya çıktı.
Aslan, Kaan Ayhan'a yıllık 1.6 milyon euro maaş verecek.
Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Kaan Ayhan, daha önce Schalke 04 ve Frankfurt formalarını giymişti.