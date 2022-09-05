Haberler Galatasaray Galatasaray Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, A Milli Futbol Takımı'mızda ve Sassuolo'da forma giyen başarılı oyuncu Kaan Ayhan için, İtalya kulübüyle transferde anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 16:57
Galatasaray Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray, Marcao'nun ayrılığı sonrası stoper arayışlarındaydı.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Cimbom, bu esnada milli takımın iki yıldızına göz dikmişti.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Sarı kırmızılılar, gündeminde Çağlar Soyüncü ve Kaan Ayhan'ı almıştı.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Her iki oyuncu ile de görüşen Galatasaray'da, flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Cimbom, bu bağlamda transferde önemli aşama kaydetti.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

KAAN İÇİN ANLAŞMA TAMAM
Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Haberde, sarı kırmızılıların anlaşmasına dair detaylara da yer verildi.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Buna göre Galatasaray'ın, Kaan Ayhan transferi için Sassuolo'ya vereceği bonservis rakamı belli oldu.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Cimbom, Kaan Ayhan için Sassuolo'ya 4 milyon euro bonservis ödeyecek.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Bununla beraber Kaan Ayhan'ın kontratındaki detaylar da ortaya çıktı.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray, milli yıldız Kaan Ayhan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

ALACAĞI ÜCRET...
Süper Lig devinin, Kaan Ayhan için ödeyeceği miktar de ortaya çıktı.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Aslan, Kaan Ayhan'a yıllık 1.6 milyon euro maaş verecek.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Galatasaray Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Kaan Ayhan, daha önce Schalke 04 ve Frankfurt formalarını giymişti.

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