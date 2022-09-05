Galatasaray - Gaziantep FK maçı öncesi Okan Buruk'tan Seferovic sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Seferovic'in yerine ilk 11'de Gomis'e şans veren Buruk, bu tercihi hakkında konuştu.



İşte o sözler...



Okan Buruk: Kötü bir hafta yaşadık. Türk futbolunun içinde uzun süredir olmayan kurşunlanma olayları, dün Cenk'e yapılan saldırı... Futbol arenasında istemediğimiz şeylerin olduğu bir hafta. Geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.



Bunda herkesin rolü var. Zaman zaman yaptığımız hatalar da oluyor ama şiddetin önüne geçmek için daha büyük bir sakinliğe ihtiyacımız var.

Hedefimiz kazanmak. Kazanmak için buradayız. Geçen hafta çok iyi şeyler yaptık, net pozisyonlar kaçırdık ve bu hafta kazanmak istiyoruz.

Gaziantep iyi bir başlangıç yaptı. Topu daha çok rakibe veren bir takım. Hem skor yapma hem de puan olarak iyi durumdalar. Geçiş oyununu çok doğru oynuyorlar. İyi bir kadroları var. Hata yapmamak gerekiyor. Oyun kalitemiz, oyun hızımız, pas kalitemiz çok önemli.

Bir sürü değişiklik oluyor. Gomis dışarıdan gelip, katkı sağladı. Seferovic de bunu yapabilir. Bugün oyun anlayışımız olarak Gomis ile başlamayı uygun gördüm. Seferovic ne kadar gol atmasa da çok memnunum.