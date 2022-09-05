Haberler Galatasaray GALATASARAY GAZİANTEP FK CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta?

GALATASARAY GAZİANTEP FK CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta?

Galatasaray ile Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Galatasaray'da Gaziantep FK maçında Fredrik Midtsjö'nün oynaması beklenmiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 12:03
GALATASARAY GAZİANTEP FK CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta?

Galatasaray - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

SPOR TOTO SÜPER LİG CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Gaziantep FK 5. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı 5 Eylül Pazartesi günü saat 21:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar maç önünde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Furkan, Jevtovic, Hanousek, Mirza, Maxim, Markovic, Figueriedo

LİGDEKİ 7. RANDEVU

Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 galibiyet alırken, kırmızı-beyazlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Ligdeki müsabakalarda Galatasaray'ın 13 golüne, Gaziantep temsilcisi 8 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazanırken, Gaziantep FK evinde sarı-kırmızılıları 3-1 mağlup etti.

BU SEZON EVİNDEKİ İKİNCİ MAÇ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 1 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci haftasında evinde Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Cimbom bu müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı ve bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.
Galatasaray'da Gaziantep FK maçında Fredrik Midtsjö'nün oynaması beklenmiyor. Midtsjö bu hafta tedavisinin ardından takımdan ayrı saha çalışmalarına başlamıştı.

YAŞAR KEMAL UĞURLU DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Alpaslan Dedeş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Usta oyuncu Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin'in kızı Alize Gördüm'ün 10 parmağında 10 marifet!
Türk Hava Yolları UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu! THY bir ilke imza attı
F.Bahçe'de ayrılık zamanı! 3 isim yolcu
Cimbom'dan 3 bomba birden! Milli yıldızlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk'un Seferovic kararı!
Cimbom'dan 3 bomba birden! Milli yıldızlar...
YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ | Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? - Kaç öğretmen atanacak?
AĞUSTOS ENFLASYONUNA GÖRE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMASI | Ocak ayı emekli maaş zammı belli oldu mu? Emekli zammı ne kadar oldu?
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2. tercih ne zaman? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Andreas Cornelius'tan transfer itirafı! Andreas Cornelius'tan transfer itirafı! 11:47
Buruk'un Seferovic kararı! Buruk'un Seferovic kararı! 11:44
Torino - Lecce maçı saat kaçta? Torino - Lecce maçı saat kaçta? 11:26
Salernitana - Empoli maçı saat kaçta? Salernitana - Empoli maçı saat kaçta? 11:19
Beşiktaş harekete geçti! Josef... Beşiktaş harekete geçti! Josef... 11:17
THY Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu! THY Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu! 11:16
Daha Eski
Monza - Atalanta maçı saat kaçta? Monza - Atalanta maçı saat kaçta? 11:13
Cimbom'dan 3 bomba birden! Milli yıldızlar... Cimbom'dan 3 bomba birden! Milli yıldızlar... 11:00
F.Bahçeli Pedro İtalya'da pişmanlık yarattı! Transfer... F.Bahçeli Pedro İtalya'da pişmanlık yarattı! Transfer... 10:49
Valladolid - Almeira maçı saat kaçta? Valladolid - Almeira maçı saat kaçta? 10:48
Oğuzhan Akgün: Taraftara küfür etmem... Oğuzhan Akgün: Taraftara küfür etmem... 10:29
Samsunspor - Manisa FK maçı saat kaçta? Samsunspor - Manisa FK maçı saat kaçta? 10:20