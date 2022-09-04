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Üyelik kart taşımakla olmamalı

Başkan Özbek, Galatasaray'a üyelik sürecinin diğer kulüplere göre daha zor olması hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 06:50
Üyelik kart taşımakla olmamalı
Başkan Özbek, Galatasaray'a üyelik sürecinin diğer kulüplere göre daha zor olması konusunda, "15 bine yakın üyemiz var, bunların 5 bine yakını aidatlarını yatırmamışlar! Birkaç ay önce Galatasaray için çok önemli bir genel kurul yaptık. Ekonomik açıdan belli bir düzlüğe çıkabilmek için gayrimenkullerle ilgili genel kuruldan geniş kapsamlı bir yetki istedik. Bunu da önceden duyurduk. Bine yakın kişi katıldı. 999 kişi evet, 1 kişi hayır dedi. Önemli olan kısmı, 15 bin üyeniz var, çok önemli bir genel kurul yapıyorsunuz ama bin kişi geliyor. Bir kulübe üye olmak sadece kartını taşımamak olmamalı" dedi.
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