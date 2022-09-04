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SÜPER LİG HABERLERİ | Galatasaray'da konuk Gaziantep FK!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağo müsabaka saat 21.00'de başlayacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 09:43
SÜPER LİG HABERLERİ | Galatasaray'da konuk Gaziantep FK!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı.

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor.

GAZİANTEP FK İLE 7. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bu kulvarda 7. kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.

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