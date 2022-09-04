Kerem’le görüşme halindeyiz

Başkan Özbek, yeşil sahalara veda eden Arda Turan'ın Galatasaray'ın bir değer olduğunu belirterek, "Futbolu daha yeni bıraktı. Arda'nın önce bazı eğitimleri alması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray, Arda'nın yuvasıdır. Hazırlıkları bittikten sonra görev alması kaçınılmazdır" diye konuştu. Kerem Aktürkoğlu'nun form düşüklüğü konusunda ise, "İlgili arkadaşlarımız devamlı kendisiyle görüşme halinde... Önümüzdeki haftalarda performansının yükseleceği, geçen seneki formunu yakalayacağından hiç şüphem yok" diye konuştu.