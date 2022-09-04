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Kerem’le görüşme halindeyiz

Başkan Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun form düşüklüğü konusunda açıklama yaptı. Özbek, "İlgili arkadaşlarımız devamlı kendisiyle görüşme halinde." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 06:50
Kerem’le görüşme halindeyiz
Başkan Özbek, yeşil sahalara veda eden Arda Turan'ın Galatasaray'ın bir değer olduğunu belirterek, "Futbolu daha yeni bıraktı. Arda'nın önce bazı eğitimleri alması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray, Arda'nın yuvasıdır. Hazırlıkları bittikten sonra görev alması kaçınılmazdır" diye konuştu. Kerem Aktürkoğlu'nun form düşüklüğü konusunda ise, "İlgili arkadaşlarımız devamlı kendisiyle görüşme halinde... Önümüzdeki haftalarda performansının yükseleceği, geçen seneki formunu yakalayacağından hiç şüphem yok" diye konuştu.
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