Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i belli oldu! Okan Buruk...

Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında Galatasaray, 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 7 puan topladı.
Antep temsilcisi ise 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı ve mağlup olmadı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında Galatasaray, 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 7 puan topladı.
Antep temsilcisi ise 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı ve mağlup olmadı.
İki takım daha önce lig tarihinde 7 kez karşı karşıya geldi.
Aslan, rakibi ile daha önce oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.
Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.
Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor.
G.Saray'da Leo Dubois'in maç kadrosunda yer alacağı öğrenilirken; Gaziantep'te ise Mustafa Eskihellaç'ın son durumu ise maç saatinde belli olacak.
Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, muhtemel 11'ini belirledi.
MERTENS
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