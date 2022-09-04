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Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i belli oldu! Okan Buruk...

Galatasaray'da son dakika haberi... Yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı yıldızlarla adından sıkça söz ettiren Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında, evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bu zorlu maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahaya sürmeyi planladığı ilk 11'i hemen hemen netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 12:52
Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i belli oldu! Okan Buruk...

Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında Galatasaray, 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 7 puan topladı.

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i belli oldu! Okan Buruk...

Cimbom, ligin 5. haftasında ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i belli oldu! Okan Buruk...

Antep temsilcisi ise 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı ve mağlup olmadı.

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i belli oldu! Okan Buruk...

İki takım daha önce lig tarihinde 7 kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i belli oldu! Okan Buruk...

Aslan, rakibi ile daha önce oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i belli oldu! Okan Buruk...

Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i belli oldu! Okan Buruk...

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i belli oldu! Okan Buruk...

G.Saray'da Leo Dubois'in maç kadrosunda yer alacağı öğrenilirken; Gaziantep'te ise Mustafa Eskihellaç'ın son durumu ise maç saatinde belli olacak.

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i belli oldu! Okan Buruk...

Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, muhtemel 11'ini belirledi.

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i belli oldu! Okan Buruk...

MUSLERA

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i belli oldu! Okan Buruk...

SACHA BOEY

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i belli oldu! Okan Buruk...

NELSSON

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i belli oldu! Okan Buruk...

ABDÜLKERİM

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i belli oldu! Okan Buruk...

VAN AANHOLT

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i belli oldu! Okan Buruk...

OLIVEIRA

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i belli oldu! Okan Buruk...

TORREIRA

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i belli oldu! Okan Buruk...

KEREM

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i belli oldu! Okan Buruk...

YUNUS

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