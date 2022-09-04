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Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü mesajı!

Son dakika haberleri... Galatasaray, sosyal medya hesabında Fatih Terim ile ilgili paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılı ekip yaptıkları paylaşımda tecrübeli teknik direktörün doğum gününü kutladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 10:21
Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü mesajı!

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından Fatih Terim için doğum günü mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı ekip, 69 yaşına basan tecrübeli teknik direktörün doğum gününü kutlarken "Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet etmiş efsanemiz Fatih Terim'in doğum günü! Nice mutlu yıllara İmparator" ifadelerini kullandı.

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