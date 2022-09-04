Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü mesajı!

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından Fatih Terim için doğum günü mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı ekip, 69 yaşına basan tecrübeli teknik direktörün doğum gününü kutlarken "Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet etmiş efsanemiz Fatih Terim'in doğum günü! Nice mutlu yıllara İmparator" ifadelerini kullandı.
İŞTE GALATASARAY'IN YAPTIĞI PAYLAŞIM
Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet etmiş efsanemiz Fatih Terim'in doğum günü! 🎂— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2022
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Nice mutlu yıllara İmparator @fatihterim! 👑💛❤️ pic.twitter.com/UaGdf0x2Ln