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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi hakkında açıklamada bulundu. Özbek, Arjantinli futbolcunun transferi konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 12:02 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 12:46
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla İTO bünyesinde görev alan Galatasaraylı meclis ve komite üyeleri, Üsküdar'daki Cemile Sultan Korusu'ndaki kahvaltı programında bir araya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması!

Başkan Özbek, yeşil sahalara veda eden Arda Turan'ın Galatasaray'ın bir değeri olduğunu belirterek, "Uluslararası boyutta da başarılı olmuş bir sporcu. Futbolu daha yeni bıraktı. Arda'nın önce bazı eğitimleri alması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray, Arda'nın yuvasıdır. Bu manada kendisini hazırlaması, hazırlıkları bittikten sonra görev alması kaçınılmazdır." diye konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması!

Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun form düşüklüğü yaşadığı yönündeki soruya, "İlgili arkadaşlarımız devamlı kendisiyle görüşme halinde. Önümüzdeki haftalarda performansının yükseleceği, geçen seneki formunu yakalayacağından hiç şüphem yok." yanıtını verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması!

Paris Saint-Germain forması giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin transferiyle ilgili soru üzerine ise Özbek, ""Galatasaray Başkanı olarak, Galatasaray'ın menfaatlerini korumak zorundayım. Dolayısıyla Icardi sorusuna şu an vereceğim cevabın Galatasaray'ın menfaatine olmadığı kesin. Bunu sorarken siz de biliyorsunuz yine de sormaya devam ediyorsunuz. Aynı şekilde beklenmesi gerektiğini, transfer çalışmalarımızın devam ettiğini, bitince de herkesin öğreneceğini düşünüyorum." dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması!

UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonluklarının ardından Galatasaray'ın Türk sporunun dünyadaki yüzü olduğunu belirten Özbek, "Kulübümün bu manada ülkesine verdiği katkıdan dolayı hepimiz gururluyuz.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması!

Futbol ekonomisi son yıllarda korkunç seviyede büyüdü. Spor ekonomisini yönetmenin öneminin farkında olmamız lazım. Ne kadar farkındayız tartışılır. Büyük kulüplerin taraftarları nezdinde bunun ne kadar anlaşıldığı tartışılır. Taraftarların birinci sorusu transfer oluyor." dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması!

Bütün büyük kulüplerin ekonomik sorunlarının ilk sırada geldiğini aktaran Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması!

"Aday olurken bir şeyi öne çektik, kurucumuz Ali Sami Yen'in belirttiği gibi uluslararası arenada rakipleri yenmek. Yabancı kulüpleri yenmek, kulüpleri ve sporu rakiplerle aynı seviyeye taşımak demek. Galatasaray'ın ekonomik yapısını yukarıya çekmek için görev geldik. Sportif başarılara hizmet edecek, buna ulaşmamızı sağlayacak husus ekonomik yapının düzeltilmesi olacak. Yeni yeni bazı yetiştirdiğimiz sporcular yurt dışında oynayabiliyorlar.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması!

O zaman spor ekonomisine destek verecek bazı faaliyetleri öne çıkarmakta fayda var. Gayrimenkullerimiz var, günü gelince ihtiyaç duyulması halinde kulübe destek verilmesi maksadıyla alınmış. Gelen yönetimlerin birinci amacı bunu sağlamak olmalı. Her aşamayı finansal yapıyı düzeltmek için kovalıyoruz.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması!

Zaman zaman 'Galatasaray bir inşaat, gayrimenkul şirketi mi' diye eleştiriler alıyoruz. Sportif faaliyetlerden elde ettiğimiz gelirlerimiz bugün uluslararası arenada yarışmamıza yeterli değil. Bunu kabullenmek mi lazım, yoksa projeleri öne çekmek mi lazım. Biz ikincisini yapıyoruz."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması!

Galatasaray'ın projelerine de değinen Özbek, "Bankalara faiziyle 2,7 milyar borç var. Kemerburgaz, Mecidiyeköy, Florya'daki projeleri yaptıktan sonra Galatasaray'ın elinde bugünkü rakamlarla 7 milyar liralık fonu olacak. Borçlarını ödemiş bir kulüp olacağız. 2,5-3 yıl sonrasına gittiğimizde Galatasaray'ın borcu yok ve 7 milyar liralık bir fonu var. 'Hemen gidelim şu futbolcuyu alalım' diye bir şey yok.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması!

Bu fon Galatasaray'ın ana parası ve kimse buna dokunamaz. Galatasaray'ın önümüzdeki 25 yılına garanti altına alacak bu fonun ancak getirisinden yönetimler faydalanabilir. Bunlara da genel kurul karar verecek. Sürdürülebilir sportif başarıyı yakalamanın peşindeyiz. 'Hele bir seçilelim sonrasına bakarız' dönemi bitmiştir. şeklinde görüş belirtti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması!

1800'lü yıllarda Galatasaray Lisesi nezdinde eskrim kulübü kurulduğu bilgisini paylaşan Özbek, olimpik branşların Türkiye'de Galatasaray'da doğduğunu, sarı-kırmızılı kulübün bu konuda öncü olma özelliğini sürdüreceğini kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması!

Özbek, Galatasaray'a üyelik sürecinin diğer kulüplere göre daha zor olduğu yönündeki soru üzerine, "Galatasaray'ın 15 bine yakın üyesi var, bunların 5 bine yakını aidatlarını yatırmamışlar. Birkaç ay önce Galatasaray için çok önemli bir genel kurul yaptık.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması!

Ekonomik açıdan belli bir düzlüğe çıkabilmek için gayrimenkullerle ilgili genel kuruldan geniş kapsamlı bir yetki istedik. Bunu da önceden duyurduk. Bine yakın kişi katıldı. 999 kişi evet, 1 kişi hayır dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması!

Önemli olan kısmı, 15 bin üyeniz var, çok önemli bir genel kurul yapıyorsunuz ama bin kişi geliyor. Bir kulübe üye olmak sadece kartını taşımamak olmamalı. Eğer üye oluyorsan genel kurula gelip katkı vereceksin. Her sene 400 üye alıyoruz. Bu üyelerin seçiminde kulübe katkı verilmesinin önemli biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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