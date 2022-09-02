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Kayserispor’da kamp kadrosu belli olduKayserispor’da 5 eksik var

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı takımda 5 futbolcu görev alamayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 19:47
Kayserispor’da kamp kadrosu belli olduKayserispor’da 5 eksik var

Deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'da sakatlığı geçen Olivier Kemen ile rahatsızlığı geçen Andrea Bertolacci Teknik Direktör Çağdaş Atan tarafından maç kadrosuna alındı. Giresunspor maçında forma giyemeyen Olivier Kemen ve Andrea Bertolacci 23 kişilik kadrosunda yer aldılar.

Yukatel Kayserispor'da Fenerbahçe maçı kafilesinde Emrah Başsan, Ali Karimi, Cenk Gönen, Joseph Attamah, Mustafa Pektemek yer almadı.
23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: "Bilal Bayazıt, Abdulkadir Taştan, Mehmet Şamil Öztürk, Lionel Carole, Nurettin Korkmaz, Arif Kocaman, Anthony Uzodimma, Dimitrios Kolovetsios, Arif Kocaman, Majid Hosseini, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Baran Ali Gezek, Yaw Ackah, Andrea Bertolacci, Bernard Mensah, Carlos Mane, Gustavo Campanharo, Olivier Kemen, Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı, Mame Thiam, İlhan Parlak ve Mario Gavranovic."

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