GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da rota yeniden Kaan Ayhan!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Santrfor bölgesinde Mauro Icardi için beklemeye geçen sarı kırmızılılar, stopere de takviye yapmayı planlıyor.
Yabancı tercihini hücumda kullanmayı planlayan yönetim, savunmaya ise Türk bir futbolcu alarak yerli rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.
TRT Spor'un haberine göre; Sarı kırmızılılar, bu bölge için rotasını yeniden milli futbolcu Kaan Ayhan'a çevirdi.
Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu için Sassuolo kulübüne 4 milyon euroluk bonservis teklifi yaptı.
Milli oyuncunun maaşı konusunda da görüşmeler devam ediyor.
Kaan Ayhan'ın yıllık 1,7 milyon euro ücret talep etti.
Sarı kırmızılıların ise bu miktarı 1,5 milyon euro düzeyine çekmek istediği gelen haberler arasında.
Sassuolo formasıyla 47 maçta forma giyen Kaan Ayhan, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Milli futbolcuya, Türkiye'den başka takımların da ilgisi var.
KAAN AYHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Kaan Ayhan 10 Kasım 1994 yılında Gelsenkirchen, Almanya'da doğan ve yetişmiş Türk millî futbolcudur.
İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'da oynamaktadır.
Aynı zamanda Türkiye Milli Takım formasınıda giymektedir.
Kaan Ayhan Gurbetçi futbolcu Kaan Ayhan anne tarafından aslen Trabzon Maçka, baba tarafından ise aslen Iğdır'lıdır.
Milli futbolcu, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Schalke 04 gibi ekiplerde forma giymiştir.