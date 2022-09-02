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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da rota yeniden Kaan Ayhan!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Orta saha ve forvet hattını yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, stoper bölgesine takviye yaparak alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde birçok isim bulunurken, Cimbom Kaan Ayhan için yeniden girişimlere başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 18:29
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da rota yeniden Kaan Ayhan!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da rota yeniden Kaan Ayhan!

Santrfor bölgesinde Mauro Icardi için beklemeye geçen sarı kırmızılılar, stopere de takviye yapmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da rota yeniden Kaan Ayhan!

Yabancı tercihini hücumda kullanmayı planlayan yönetim, savunmaya ise Türk bir futbolcu alarak yerli rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da rota yeniden Kaan Ayhan!

TRT Spor'un haberine göre; Sarı kırmızılılar, bu bölge için rotasını yeniden milli futbolcu Kaan Ayhan'a çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da rota yeniden Kaan Ayhan!

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu için Sassuolo kulübüne 4 milyon euroluk bonservis teklifi yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da rota yeniden Kaan Ayhan!

Milli oyuncunun maaşı konusunda da görüşmeler devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da rota yeniden Kaan Ayhan!

Kaan Ayhan'ın yıllık 1,7 milyon euro ücret talep etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da rota yeniden Kaan Ayhan!

Sarı kırmızılıların ise bu miktarı 1,5 milyon euro düzeyine çekmek istediği gelen haberler arasında.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da rota yeniden Kaan Ayhan!

Sassuolo formasıyla 47 maçta forma giyen Kaan Ayhan, 2 kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da rota yeniden Kaan Ayhan!

Milli futbolcuya, Türkiye'den başka takımların da ilgisi var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da rota yeniden Kaan Ayhan!

KAAN AYHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kaan Ayhan 10 Kasım 1994 yılında Gelsenkirchen, Almanya'da doğan ve yetişmiş Türk millî futbolcudur.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da rota yeniden Kaan Ayhan!

İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'da oynamaktadır.

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