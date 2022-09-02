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Aslan taktik çalışıyor

Galatasaray, dün yaptığı idmanla pazartesi günü oynayacağı Gaziantep karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü. 5'e 2 ve dar alanda pas çalışmasıyla başlayan antrenman, ardından taktik ağırlıklı programla devam etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 06:50
Aslan taktik çalışıyor
Galatasaray, dün yaptığı idmanla pazartesi günü oynayacağı Gaziantep karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü. 5'e 2 ve dar alanda pas çalışmasıyla başlayan antrenman, ardından taktik ağırlıklı programla devam etti. İdman şut denemeleri ile sona erdi. Öte yandan antrenman sırasında oyuncuların oldukça hırslı çalışması da dikkatlerden kaçmadı.
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