Aslan taktik çalışıyor

Galatasaray, dün yaptığı idmanla pazartesi günü oynayacağı Gaziantep karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü. 5'e 2 ve dar alanda pas çalışmasıyla başlayan antrenman, ardından taktik ağırlıklı programla devam etti.
Galatasaray, dün yaptığı idmanla pazartesi günü oynayacağı Gaziantep karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü. 5'e 2 ve dar alanda pas çalışmasıyla başlayan antrenman, ardından taktik ağırlıklı programla devam etti. İdman şut denemeleri ile sona erdi. Öte yandan antrenman sırasında oyuncuların oldukça hırslı çalışması da dikkatlerden kaçmadı.