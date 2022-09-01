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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Mauro Icardi ile anlaşma sağladı!

Son dakika haberleri... Galatasaray, TRT Spor'un haberine göre Paris Saint Germain forması giyen Mauro Icardi ile anlaşma sağladı. Fransız ekibinin onay vermesi halinde transfer tamamlanacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 15:41 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 16:03
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Mauro Icardi ile anlaşma sağladı!

Galatasaray golcüsünü bekliyor. Yönetim, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için gün sayıyor.

Sarı kırmızlılar, TRT Spor'un haberine göre yıldız oyuncunun transferi için Icardi ve kulübü Paris Saint Germain ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Fransız ekibi, Arjantinli futbolcunun 8 milyon avroluk maaşının 5 milyonluk kısmını ödemeyi kabul etti.

Galatasaray'ın ise Icardi'ye yıllık 3 milyon avro maaş ve 1 milyon avro başarı bonusu vermesi bekleniyor.

Arjantinli futbolcunun transferinde satın alma opsiyonunun olmama ihtimali de yüksek...

Sarı kırmızılılar, bu transferi ilk etapta 1 yıllık kiralık olarak tamamlamayı hedefliyor.

Mauro Icardi, İtalya Ligi'nde 2 kez gol kralı oldu. 2018'de İtalya'da yılın futbolcusu seçilen Icardi, daha sonra 50 milyon avroluk bonservisle Paris Saint Germain'in yolunu tuttu.

29 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibine 92 maçta 38 gol, 10 asistlik katkı verdi.

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