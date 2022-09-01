GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sevilla'dan Victor Nelsson'a teklif! İşte o rakam

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Sevilla'nın gündeminden düşmüyor.
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Sevilla'nın gündeminden düşmüyor.
Brezilyalı stoper Marcao'yu renklerine bağlayan İspanyol ekibi, Nelsson için girişimlerine devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların Kopenhag'dan 7 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla kalitesini gösterdi.
Yeni sezona da çok iyi başlayan Nelsson, Galatasaray savunmasının önemli taşlarından biri konumunda bulunuyor.
Abdülkerim Bardakcı ile iyi bir uyum yakalayan Danimarkalı stoper, takımın bu sezonki savunma başarısının mimarları arasında yer alıyor.
Süper Lig'de ilk 4 hafta itibarıyla kalesinde duvar ören Cimbom, yalnızca 1 gol yedi.
Galatasaray'ın bu başarısında kritik rol oynayan Nelsson'u kadrosuna katmak isteyen Sevilla yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı.
13 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
A Spor'un haberine göre; İspanyol temsilcisi, Danimarkalı stoper için sarı-kırmızılılara 13 milyon euro önerdi.
Galatasaray'ın Sevilla'nın yapmış olduğu teklifi geri çevirdiği ve 17 milyon euro talep ettiği ifade edildi.
Sevilla ile Galatasaray arasında yapılan transfer görüşmesinde anlaşma sağlanamadı.
2016 yılında Nordsjaelland ile profesyonel futbol kariyerine başlayan Nelsson, 2019 yılında Kopenhang'a transfer oldu.
Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Danimarkalı stoper, 2021 yılında Galatasaray'a geldi.
Grafiğini sürekli artıran Victor Nelsson, takımın değişilmez isimleri arasına girdi.
Danimarkalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 7 karşılaşmada sahaya çıktı.
Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.