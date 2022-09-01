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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sevilla'dan Victor Nelsson'a teklif! İşte o rakam

Son dakika spor haberi: Sevilla'nın Victor Nelsson ısrarı devam ediyor. Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan La Liga ekibi, Danimarkalı stoperden vazgeçmiyor. İspanyol temsilcisi, sarı-kırmızılılara Nelsson için bir teklifte daha bulundu. İşte o rakam ve Galatasaray'ın transfer cevabı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 00:03 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 00:26
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sevilla'dan Victor Nelsson'a teklif! İşte o rakam

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Sevilla'nın gündeminden düşmüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sevilla'dan Victor Nelsson'a teklif! İşte o rakam

Brezilyalı stoper Marcao'yu renklerine bağlayan İspanyol ekibi, Nelsson için girişimlerine devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sevilla'dan Victor Nelsson'a teklif! İşte o rakam

Sarı-kırmızılıların Kopenhag'dan 7 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla kalitesini gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sevilla'dan Victor Nelsson'a teklif! İşte o rakam

Yeni sezona da çok iyi başlayan Nelsson, Galatasaray savunmasının önemli taşlarından biri konumunda bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sevilla'dan Victor Nelsson'a teklif! İşte o rakam

Abdülkerim Bardakcı ile iyi bir uyum yakalayan Danimarkalı stoper, takımın bu sezonki savunma başarısının mimarları arasında yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sevilla'dan Victor Nelsson'a teklif! İşte o rakam

Süper Lig'de ilk 4 hafta itibarıyla kalesinde duvar ören Cimbom, yalnızca 1 gol yedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sevilla'dan Victor Nelsson'a teklif! İşte o rakam

Galatasaray'ın bu başarısında kritik rol oynayan Nelsson'u kadrosuna katmak isteyen Sevilla yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sevilla'dan Victor Nelsson'a teklif! İşte o rakam

13 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
A Spor'un haberine göre; İspanyol temsilcisi, Danimarkalı stoper için sarı-kırmızılılara 13 milyon euro önerdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sevilla'dan Victor Nelsson'a teklif! İşte o rakam

Galatasaray'ın Sevilla'nın yapmış olduğu teklifi geri çevirdiği ve 17 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sevilla'dan Victor Nelsson'a teklif! İşte o rakam

Sevilla ile Galatasaray arasında yapılan transfer görüşmesinde anlaşma sağlanamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sevilla'dan Victor Nelsson'a teklif! İşte o rakam

2016 yılında Nordsjaelland ile profesyonel futbol kariyerine başlayan Nelsson, 2019 yılında Kopenhang'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sevilla'dan Victor Nelsson'a teklif! İşte o rakam

Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Danimarkalı stoper, 2021 yılında Galatasaray'a geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sevilla'dan Victor Nelsson'a teklif! İşte o rakam

Grafiğini sürekli artıran Victor Nelsson, takımın değişilmez isimleri arasına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sevilla'dan Victor Nelsson'a teklif! İşte o rakam

Danimarkalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 7 karşılaşmada sahaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sevilla'dan Victor Nelsson'a teklif! İşte o rakam

Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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