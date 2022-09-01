Son dakika: Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi feshedildi!

Galatasaray Kulübü, Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıkladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 30 yaşındaki Norveçli sağ bek ile yollar resmen ayrıldı.

Galatasaray'ın bu ayrılık için Omar Elabdellaoui'ye 1,4 milyon euro olan yıllık maaşını ödeyeceği öğrenildi.

Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir. pic.twitter.com/KoaFAftOhR — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 1, 2022

OMAR ELABDELLAOUI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Omar Elabdellaoui, ayrılık iddialarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınlamıştı.

İşte Omar'ın yaptığı açıklama; "Sevgili Galatasaray ailem, benimle ilgili medyada çıkan haberlere inanmak yerine gerçeği benden öğrenmenizi istedim. Sezon öncesi menajerim, beni isteyen bazı takımların teklifleri olduğunu iletti. Hocamızla konuşup, kendisi bana planlarının içinde olduğunu söyledikten sonra menajerime diğer tüm teklifleri unutmasını ve burada kalmak ve takıma yardımcı olmak istediğimi söyledim.

Sadece birkaç gün önce, transfer sezonunun kapanmasına az süre kala; Cenk Ergün bana, kulübün kendime yeni bir takım bulmamı istediğini söyledi. Ona, bunun benim için çok sürpriz olduğunu ancak kulüp böyle istiyorsa çok az bir zaman kalmasına rağmen menajerime hemen bir takım bulmasını söyleyeceğimi ilettim.

Bunu menajerime ilettiğimde konuyla ilgileneceğini ve elinden geleni yapacağını; benim bu süreçte antrenmanlara devam edip, formda kalmayı sürdürmemi söyledi. O andan itibaren ne kulüpten ne de menajerimden takım bulmayla ilgili bir şey duydum.

Bazı insanlar ne derse desin, bu kulübe olan sevgim ve saygım sürüyor. Normal şartlarda medyada söylenenlere dair çıkıp konuşmuyorum ancak birilerinin beni körü bir durumda bırakmaya çalıştığını hissederek, bir açıklama yapmak zorunda kaldım. Benim için ettiğiniz duaları ve desteğinizi hiç unutmadım ve unutmayacağım. Bana inanın.

Her zaman takımımın ve tüm Galatasaray ailemin başarılı olmasını dileyeceğim."