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Icardi'nin eli kulağında

Avrupa’da transfer sezonu bitti, yönetimden süre isteyen Arjantinli santrfor, G.Saray’a kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Icardi'nin eli kulağında

Galatasaray, uzun süredir formasını giydirmek istediği Mauro İcardi transferinde artık saatleri sayıyor... Oyuncunun kulübü PSG ile kiralık anlaşması yapan hatta maaşının bir kısmını Fransız ekibine ödetecek olan sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli forveti bugün İstanbul'a getirebilir. Avrupa'da transfer sürecinin bugün sona ermesiyle başka talibi kalmayan Arjantinli forvet, Türkiye'nin yolunu tutacak. Fransız haber sitesi Foot Mercato da 29 yaşındaki sanrtforun gün içinde Galatasaray'a imza atacağını duyurdu.

MENAJERİ GELMİŞTİ

Transferin satın alma opsiyonu olmadan sadece kiralık olarak biteceği belirtildi. Piyasa değeri 22 milyon euro civarında olan Mauro İcardi, bu sezon PSG ile henüz bir dakika bile futbol oynamadı. 1.81 boyundaki oyuncunun menajeri geçen hafta İstanbul'a VAN Aanholt'un yeri- gelip yönetimle görüşmüştü.

50 MİLYON EURO'YA GELDİ

Daha önce Sampdoria ve İnter formaları da giyen İcardi, kulüp kariyerinde 383 resmi karşılaşmada forma giydi; 203 gol, 43 asiste imza attı. 2020-21 sezonu başında 50 milyon euro'ya İnter'den transfer edilmişti.

F.BAHÇE VE TRABZON DA TAKİPTE

Galatasaray'ın yakın markajında olan İcardi'ye Türkiye'den iki teklifin daha gittiği öğrenildi. Cimbom'un ezeli rakibi Fenerbahçe'nin oyuncunun eşi ve menajeri Wanda Nara'dan bilgi aldığı ifade edildi. Cornelius'u satan ve forvet arayışında olan Trabzonspor'un da Arjantinli golcüyü araştırdığı kaydedildi.

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