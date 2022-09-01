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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Amine Harit'in yeni takımı netleşti!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Avrupa'da transfer döneminin son gününde flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın da gündemine aldığı ifade edilen Faslı futbolcu Amine Harit'in yeni takımı netleşti. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 08:28
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Amine Harit'in yeni takımı netleşti!

Avrupa'da transfer döneminin bitmesine saatler kala, piyasa hareketlendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Amine Harit'in yeni takımı netleşti!

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Amine Harit'te flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Amine Harit'in yeni takımı netleşti!

Fransız gazeteci Johnny Severin, yıldız futbolcunun geride bıraktığımız sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya'ya imza atacağını duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Amine Harit'in yeni takımı netleşti!

Transferin zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralık şekilde gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Amine Harit'in yeni takımı netleşti!

Oyuncunun da önceliğinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğu ve yeniden Marsilya forması giymeyi istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Amine Harit'in yeni takımı netleşti!

Galatasaray'ın yanı sıra oyuncuyla İngiliz ekibi Leicester City de yakından ilgileniyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Amine Harit'in yeni takımı netleşti!

Transferin önümüzdeki saatlerde resmen açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Amine Harit'in yeni takımı netleşti!

AMINE HARIT KİMDİR?

Amine Harit, 18 Haziran 1997'de Fransa'nın Pontoise kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Amine Harit'in yeni takımı netleşti!

Futbola Nantes'ın altyapısında başlayan Harit, 2016'de A takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Amine Harit'in yeni takımı netleşti!

Faslı yıldız, 2017 yılında Schalke 04'e 8 milyon euro bedelle transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Amine Harit'in yeni takımı netleşti!

Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Amine Harit'in yeni takımı netleşti!

25 yaşındaki oyuncu, Fransız temsilcisinde 33 maça çıkarken 5 gol, 4 asist kaydetti.

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