GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Amine Harit'in yeni takımı netleşti!

Avrupa'da transfer döneminin bitmesine saatler kala, piyasa hareketlendi.
Avrupa'da transfer döneminin bitmesine saatler kala, piyasa hareketlendi.
Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Amine Harit'te flaş bir gelişme yaşandı.
Fransız gazeteci Johnny Severin, yıldız futbolcunun geride bıraktığımız sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya'ya imza atacağını duyurdu.
Transferin zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralık şekilde gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.
Oyuncunun da önceliğinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğu ve yeniden Marsilya forması giymeyi istediği belirtildi.
Galatasaray'ın yanı sıra oyuncuyla İngiliz ekibi Leicester City de yakından ilgileniyordu.
Transferin önümüzdeki saatlerde resmen açıklanması bekleniyor.
AMINE HARIT KİMDİR?
Amine Harit, 18 Haziran 1997'de Fransa'nın Pontoise kentinde dünyaya geldi.
Futbola Nantes'ın altyapısında başlayan Harit, 2016'de A takımla profesyonel sözleşme imzaladı.
Faslı yıldız, 2017 yılında Schalke 04'e 8 milyon euro bedelle transfer oldu.
Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçirdi.
25 yaşındaki oyuncu, Fransız temsilcisinde 33 maça çıkarken 5 gol, 4 asist kaydetti.
Oyuncunun, Alman ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Harit'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...