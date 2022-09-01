GALATASARAY HABERLERİ - Monza Sacha Boey'de ısrarını sürdürüyor!

Transfer operasyonlarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Transfer operasyonlarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda, başarılı sağ bek Sacha Boey'in geleceği henüz netlik kazanmadı.
Sezona fırtına gibi başlayan Sacha Boey, Serie A kulüplerinin gözdesi olmaya devam ediyor.
Gazeteci Gianluca Di Marzio'nun iddiasına göre; Monza, Udinese tarafından da takip edilen sağ bek için çalışıyor.
Fakat Galatasaray fiyat yükseltiyor.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.
Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.
Milli takım tercihini Kamerun'dan yana kullanan Boey, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Genç yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro...