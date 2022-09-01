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GALATASARAY HABERLERİ - Monza Sacha Boey'de ısrarını sürdürüyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer döneminin son anlarına girilirken takımlar çalışmalarını hızlandırdı. Serie A ekibi Monza'nın, Galatasaray forması giyen Kamerunlu sağ bek Sacha Boey'de ısrarcı olduğu bildirildi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 14:16
GALATASARAY HABERLERİ - Monza Sacha Boey'de ısrarını sürdürüyor!

Transfer operasyonlarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Monza Sacha Boey'de ısrarını sürdürüyor!

Sarı-kırmızılılarda, başarılı sağ bek Sacha Boey'in geleceği henüz netlik kazanmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Monza Sacha Boey'de ısrarını sürdürüyor!

Sezona fırtına gibi başlayan Sacha Boey, Serie A kulüplerinin gözdesi olmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Monza Sacha Boey'de ısrarını sürdürüyor!

Özellikle ligin yeni takımı Monza, Kamerunlu bekte ısrarcı.

GALATASARAY HABERLERİ - Monza Sacha Boey'de ısrarını sürdürüyor!

Gazeteci Gianluca Di Marzio'nun iddiasına göre; Monza, Udinese tarafından da takip edilen sağ bek için çalışıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Monza Sacha Boey'de ısrarını sürdürüyor!

Fakat Galatasaray fiyat yükseltiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Monza Sacha Boey'de ısrarını sürdürüyor!

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Monza Sacha Boey'de ısrarını sürdürüyor!

Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Monza Sacha Boey'de ısrarını sürdürüyor!

Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Monza Sacha Boey'de ısrarını sürdürüyor!

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Monza Sacha Boey'de ısrarını sürdürüyor!

Milli takım tercihini Kamerun'dan yana kullanan Boey, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Monza Sacha Boey'de ısrarını sürdürüyor!

Genç yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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