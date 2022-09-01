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Ders: Hücum

4 maçta sadece 2 gol atabilen Aslan’da teknik patron Buruk ekstra gol çalışmaları yaptırıyor. Forvetleri motive ediyor...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Ders: Hücum
Galatasaray, ligde bu hafta oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Pas çalışmaları sonrası taktik idman gerçekleştiren sarı-kırmızılı takım ardından şut denemeleri yaptı. Ligde şu ana kadar oynadığı 4 maçta sadece 2 gol atabilen Galatasaray'da bu gol sıkıntısı herkesin canını sıkarken Teknik direktör Okan Buruk, idmanlarda ekstra gol çalışmaları üzerinde durmaya başladı. Başarılı hoca, orta-şut ve ceza sahası dışından şut denemeleri yaptırıyor. Buruk'un özellikle Mertens, Seferovic ve Bafetimbi Gomis ile bire bir görüşmeler yaparak uyarılarda bulunduğu gelen haberler arasında.
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