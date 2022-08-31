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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Amine Harit için Schalke ile anlaştı! Bonservisi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken girişimlerini hızlandıran Galatasaray, bir süre önce nabız yokladığı Amine Harit için Schalke 04'le anlaştı. Ancak bu transferde Aslan'a rakip çıktı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 08:42
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Amine Harit için Schalke ile anlaştı! Bonservisi...

Emre Akbaba'nın performansından memnun kalmayan ve kadrosuna net bir 10 numara katmak isteyen Galatasaray, rotasını yeniden Amine Harit'e çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Amine Harit için Schalke ile anlaştı! Bonservisi...

Sarı-kırmızılılar, Schalke 04'te forma giyen 25 yaşındaki oyuncu için transfer döneminin başında da nabız yoklamış, hatta Alman kulübüyle prensip anlaşmasına varmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Amine Harit için Schalke ile anlaştı! Bonservisi...

Sabah'ta yer alan habere göre Faslı futbolcunun 2.7 milyon euro'luk maaş beklentisi nedeniyle geri adım atan sarı-kırmızılılar, transfer döneminin son günlerinde yeniden harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Amine Harit için Schalke ile anlaştı! Bonservisi...

Schalke 04 ile 5 milyon euro bonservis bedelinde el sıkışan Aslan, Harit ile de tekrar görüşmelere başladı. Fakat bu transferde G.Saray'ın işi zor. Çünkü Harit ile Premier Lig kulüplerinden Leicester City de ilgileniyor. Bu nedenle Harit'in düşündüğü, kararını bugün vereceği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Amine Harit için Schalke ile anlaştı! Bonservisi...

Geçen sezon Marsilya'da kiralık oynayan yıldız futbolcu, 34 maçta 5 gol atarken, 4 de asist yapmıştı.

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