GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Amine Harit için Schalke ile anlaştı! Bonservisi...

Schalke 04 ile 5 milyon euro bonservis bedelinde el sıkışan Aslan, Harit ile de tekrar görüşmelere başladı. Fakat bu transferde G.Saray'ın işi zor. Çünkü Harit ile Premier Lig kulüplerinden Leicester City de ilgileniyor. Bu nedenle Harit'in düşündüğü, kararını bugün vereceği öğrenildi.