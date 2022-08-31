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GALATASARAY HABERİ: Ve Icardi transferinde mutlu son! Anlaşma detayları belli oldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Arjantinli yıldız Mauro Icardi'de mutlu sona ulaştı. Operasyonda aktif rol oynayan başkanvekili Erden Timur, Fransız devi PSG ve 29 yaşındaki futbolcu ile yapılan pazarlıklarda anlaşma sağladı. Icardi'nin İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. İşte yıldız oyuncunun transferine dair detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 18:40
GALATASARAY HABERİ: Ve Icardi transferinde mutlu son! Anlaşma detayları belli oldu

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ve 4 haftada 2 gol atarak hücum hattında sorun yaşayan sarı-kırmızılı ekipte golcü transferi için Icardi isminde karar kılmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Ve Icardi transferinde mutlu son! Anlaşma detayları belli oldu

Sarı-kırmızılılarda Başkanvekili Erden Timur'un, Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile yapılan görüşmelerde aktif rol oynadığı ve oyuncu cephesini ikna ettiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Ve Icardi transferinde mutlu son! Anlaşma detayları belli oldu

TRANSFERİN DETAYLARI BELLİ OLDU
Icardi'nin önümüzdeki günler içerisinde İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı takıma imza atacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Ve Icardi transferinde mutlu son! Anlaşma detayları belli oldu

Arjantinli yıldızın transferine dair detaylar da belli oldu.

GALATASARAY HABERİ: Ve Icardi transferinde mutlu son! Anlaşma detayları belli oldu

ASpor'dan Bora Salgın'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi, Icardi için PSG tarafına herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek.

GALATASARAY HABERİ: Ve Icardi transferinde mutlu son! Anlaşma detayları belli oldu

Icardi'nin maaşının büyük bir kısmı da Fransız ekibi tarafından karşılanacak. Sözleşmede ise satın alma opsiyonun olmadığı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Ve Icardi transferinde mutlu son! Anlaşma detayları belli oldu

DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYMEK İSTİYOR
Icardi'nin Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için düzenli olarak oynamak istediği ve Galatasaray'da yeniden eski form düzeyine kavuşmak istediği gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY HABERİ: Ve Icardi transferinde mutlu son! Anlaşma detayları belli oldu

MENAJERİ WANDA NARA ETKİLENDİ
Timur'un, bu transferde İstanbul'a gelen Wanda Nara'yı sergilediği misafirperver tavrıyla etkilediği ve oyuncu tarafının Galatasaray'da oynamayı istediği gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY HABERİ: Ve Icardi transferinde mutlu son! Anlaşma detayları belli oldu

BONSERVİSİNE 50 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
28 yaşındaki yıldız golcünün PSG ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Arjantinli forvet 2019'da Fransız ekibine kiralık olarak transfer olmuş ve sonrasında ise 50 milyon Euro bedelle bonservisi alınmıştı.

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