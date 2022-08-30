Haberler Galatasaray Omar’a yakışmadı

Omar’a yakışmadı

Sağ bekte üçüncü tercih konumuna düşen Omar kadroda düşünülmüyor. Yeni yabancı transferlere yer açmak isteyen Galatasaray yönetimi, sözleşmesini feshetmek için Omar'la masaya oturdu ancak Norveçli oyuncunun 1.4 milyon euro'luk tüm alacağını istediği ve indirime de yanaşmadığı ifade edildi. 1 yıl futboldan uzak kalan Omar'a Galatasaray tüm ücretini eksiksiz ödemişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 06:50
Omar’a yakışmadı
Sağ bekte üçüncü tercih konumuna düşen Omar kadroda düşünülmüyor. Yeni yabancı transferlere yer açmak isteyen Galatasaray yönetimi, sözleşmesini feshetmek için Omar'la masaya oturdu ancak Norveçli oyuncunun 1.4 milyon euro'luk tüm alacağını istediği ve indirime de yanaşmadığı ifade edildi. 1 yıl futboldan uzak kalan Omar'a Galatasaray tüm ücretini eksiksiz ödemişti.
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