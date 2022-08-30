Omar’a yakışmadı

Sağ bekte üçüncü tercih konumuna düşen Omar kadroda düşünülmüyor. Yeni yabancı transferlere yer açmak isteyen Galatasaray yönetimi, sözleşmesini feshetmek için Omar'la masaya oturdu ancak Norveçli oyuncunun 1.4 milyon euro'luk tüm alacağını istediği ve indirime de yanaşmadığı ifade edildi. 1 yıl futboldan uzak kalan Omar'a Galatasaray tüm ücretini eksiksiz ödemişti.
Sağ bekte üçüncü tercih konumuna düşen Omar kadroda düşünülmüyor. Yeni yabancı transferlere yer açmak isteyen Galatasaray yönetimi, sözleşmesini feshetmek için Omar'la masaya oturdu ancak Norveçli oyuncunun 1.4 milyon euro'luk tüm alacağını istediği ve indirime de yanaşmadığı ifade edildi. 1 yıl futboldan uzak kalan Omar'a Galatasaray tüm ücretini eksiksiz ödemişti.