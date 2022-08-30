Mertens mest etti

Trabzonspor karşısında takımın en etkili ismi olan Mertens, rakamlarda da öne çıktı. Bir net fırsatı kaçırsa da 2 şutunda da isabet bulan Belçikalı yıldız, savunmada da iyi bir maç çıkarttı. 9 ikili mücadele ve 9 sahipsiz top kazanmayla oynayan Mertens, 3 faul aldırdı. Form tutması halinde neler yapacağını gösterdi.
Trabzonspor karşısında takımın en etkili ismi olan Mertens, rakamlarda da öne çıktı. Bir net fırsatı kaçırsa da 2 şutunda da isabet bulan Belçikalı yıldız, savunmada da iyi bir maç çıkarttı. 9 ikili mücadele ve 9 sahipsiz top kazanmayla oynayan Mertens, 3 faul aldırdı. Form tutması halinde neler yapacağını gösterdi.