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Galatasaray'ı sıkıntı bastı!

Galatasaray'da 4 haftada atılan 2 gol soru işaretlerine neden oldu. Geçen yıl 38 maçta 51 golde kalan sarı-kırmızılılar, yeni transferlere rağmen yine skor üretemedi. Taraftarlar, formsuz oyuncuları eleştiri yağmuruna tuttu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 06:50
Galatasaray'ı sıkıntı bastı!

Trabzonspor deplasmanından beraberlikle dönerek ligde 4 maçta 7 puana ulaşan G.Saray'da, hücumdaki kısır performans dikkat çekiyor.

Galatasaray'ı sıkıntı bastı!

Geçen yıl 13. olarak tamamladığı sezonda 38 maçta 51 kez gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, bu sezon ise geride kalan 4 maçta sadece 2 kez ağları sarsabildi.

Galatasaray'ı sıkıntı bastı!

G.Saray, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında gol sevinci yaşayamadı.

Galatasaray'ı sıkıntı bastı!

Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında ise Gomis son anlarda sahneye çıkarak takımın skor üreten tek ismi oldu.

Galatasaray'ı sıkıntı bastı!

DİREKLERİ DE GEÇEMEDİ
Özellikle Seferovic ve Kerem'in performansı beklentilerin çok altında kaldı. İsviçreli golcü, ilk 4 haftayı boş geçti.

Galatasaray'ı sıkıntı bastı!

Geçen hafta kaçırdıklarıyla eleştirilen Seferovic, Trabzonspor karşısında sahada adeta yürüdü.

Galatasaray'ı sıkıntı bastı!

Geçen sezonun yıldızı Kerem de vasatı aşamayınca Cimbom, skor üretmekte zorlandı. Girdiği fırsatları cömertçe harcayan Aslan'da şanssızlık da dikkat çekti.

Galatasaray'ı sıkıntı bastı!

Antalyaspor, Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında 1'er kez direğe takıldı.

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