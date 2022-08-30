Galatasaray'da Haris Seferovic sıkıntısı! 'Transfer haberlerinden rahatsız'

Şimdiden 4 maça çıkan 30 yaşındaki forvet 16 kez daha sarı-kırmızılı formayı giyerse sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. Bu durumda opsiyon maddesi de devre girecek ve Cim-Bom Seferovic'in bonservisini 2.5 milyon euroya alacak. Seferovic ise 3 sene daha 2.3 milyon euro kazanmaya devam edecek.