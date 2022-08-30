Galatasaray'da Haris Seferovic sıkıntısı! 'Transfer haberlerinden rahatsız'

Süper Lig'deki son maçında Trabzonspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Galatasaray'da geride kalan 4 haftada büyük umutlarla alınmasına rağmen ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic konusunda sar-kırmızılıları sıkıntılı günler bekliyor.
Şimdiden 4 maça çıkan 30 yaşındaki forvet 16 kez daha sarı-kırmızılı formayı giyerse sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. Bu durumda opsiyon maddesi de devre girecek ve Cim-Bom Seferovic'in bonservisini 2.5 milyon euroya alacak. Seferovic ise 3 sene daha 2.3 milyon euro kazanmaya devam edecek.
Milliyet'in haberine göre, oyuncunun şu ana kadarki ortaya koyduğu performans hem yönetimin hem de teknik heyetin keyfini kaçırırken tecrübeli forvetin de yeni bir golcü alınacağı haberlerinden rahatsız olduğu belirtildi.