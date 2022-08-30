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Galatasaray'da Haris Seferovic sıkıntısı! 'Transfer haberlerinden rahatsız'

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların yaz transfer sezonunda büyük umutlarla kadrosuna kattığı Haris Seferovic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın golcüsü, sezon başından bu yana istenen performansı gösteremezken, bu durum teknik heyet tarafından hoş karşılanmamaya başladı. Öte yandan Haris Seferovic'in, çıkan forvet transferlerinden rahatsız olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 08:59
Galatasaray'da Haris Seferovic sıkıntısı! 'Transfer haberlerinden rahatsız'

Süper Lig'deki son maçında Trabzonspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Galatasaray'da geride kalan 4 haftada büyük umutlarla alınmasına rağmen ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic konusunda sar-kırmızılıları sıkıntılı günler bekliyor.

Galatasaray'da Haris Seferovic sıkıntısı! 'Transfer haberlerinden rahatsız'

Şimdiden 4 maça çıkan 30 yaşındaki forvet 16 kez daha sarı-kırmızılı formayı giyerse sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. Bu durumda opsiyon maddesi de devre girecek ve Cim-Bom Seferovic'in bonservisini 2.5 milyon euroya alacak. Seferovic ise 3 sene daha 2.3 milyon euro kazanmaya devam edecek.

Galatasaray'da Haris Seferovic sıkıntısı! 'Transfer haberlerinden rahatsız'

Milliyet'in haberine göre, oyuncunun şu ana kadarki ortaya koyduğu performans hem yönetimin hem de teknik heyetin keyfini kaçırırken tecrübeli forvetin de yeni bir golcü alınacağı haberlerinden rahatsız olduğu belirtildi.

Galatasaray'da Haris Seferovic sıkıntısı! 'Transfer haberlerinden rahatsız'

İsviçreli oyuncu Trabzonspor deplasmanında yerini Gomis'e bırakırken de mutsuz bir tavır sergilemişti.

Galatasaray'da Haris Seferovic sıkıntısı! 'Transfer haberlerinden rahatsız'

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 4 haftada sadece iki kez fileleri sarsıp 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, Seferovic bütün maçlarda ilk 11'de başlamasına rağmen ağları havalandırmayı başaramadı.

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